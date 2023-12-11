涉TG帳戶「多啦老鼠夢」詛咒殺死撐防疫政策者　17歲女生串謀傷人表證成立

4男1女涉在Telegram群組內發佈討論以暴力手段及武器，攻擊警員、公職人員及支持防疫政策的市民，被控串謀有意圖而傷人、管有攻擊性武器等罪。4男早前承認控罪，惟涉案的現年17歲女學生否認控罪，案件今(11日)在區域法院開審。法官練錦鴻裁定案件表證成立，女被告選擇不作供、不傳召辯方證人，案件押後至明年1月15日結案陳詞。
女被告張佩善，案發時16歲，現年17歲，否認在2022年2月8日至2022年5月7日在港干犯一項串謀有意圖而傷人罪。同案4名男被告陳思諾、李浩源、黃澦羅、蔡啟棉則在上周認罪，還押至明年2月2日判刑。
女被告不作供亦不傳召證人
控方開案陳辭指，涉案Telegram群組「寧願站著死 也不跪著生存」於2022年2月建立，共有14名成員，包括4名管理員，女被告是其中之一，其群組內帳號顯示名稱為「多啦老鼠夢」。當同案被告陳思諾抹黑防疫政策，指疫苗為「毒針」時，被告曾表示贊同及咀咒所有支持政策的人「最好快啲死晒佢」，亦同意要殺死「懷有奴隸思想」的人。
控方指，女被告積極參與籌劃武裝抗爭，提出應備存武器及與成員商議如何入手武器及存放武器的位置。在商討如何「武裝革命」並購買武器的過程中，有成員提出購買電槍，女被告表示感興趣。她在2022年5月7日被捕，警誡下承認「呢個Telegram account 『多啦老鼠夢』係我嘅，我喺呢度留個(過)言」。
由於辯方承認所有控方案情，控方不傳召證人，法官練錦鴻裁定案件表證成立，被告不作供亦不傳召辯方證人。辯方已向法庭呈交書面結案陳辭，案件押後裁決。