涉TG帳戶「多啦老鼠夢」詛咒殺死撐防疫政策者　17歲女生串謀傷人表證成立

4男1女涉在Telegram群組內發佈討論以暴力手段及武器，攻擊警員、公職人員及支持防疫政策的市民，被控串謀有意圖而傷人、管有攻擊性武器等罪。4男早前承認控罪，惟涉案的現年17歲女學生否認控罪，案件今(11日)在區域法院開審。法官練錦鴻裁定案件表證成立，女被告選擇不作供、不傳召辯方證人，案件押後至明年1月15日結案陳詞。

女被告張佩善，案發時16歲，現年17歲，否認在2022年2月8日至2022年5月7日在港干犯一項串謀有意圖而傷人罪。同案4名男被告陳思諾、李浩源、黃澦羅、蔡啟棉則在上周認罪，還押至明年2月2日判刑。