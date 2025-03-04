淘寶家具實體店現場直擊｜體驗購物流程 AI度身造櫃吸晴

淘寶家具實體店 七大專區任摸任試 專屬二維碼下單 現場布置有如宜家家居（IKEA）般，陳列不同的家具，有書櫃、椅子及梳化等，歡迎顧客觸摸及試坐。七大專區，包括有客飯廳區、睡房區、兒童及寵物區、廚房區、戶外空間區、辦公室方案區，以及裝修材料區。此外，有全屋裝修定制及AI量身訂造廚櫃的專屬服務，以智能方式為顧客提供一站式服務。

淘寶家具實體店內的貨品，是不是都比淘寶網便宜呢？ 淘寶家具實體店PapaHome共同創辦人蔡司範說，店內所展示的產品都是針對香港消費者的品味和需求而設，能滿足高品質、高性價比及優質設計三大條件。例如，淘寶家具實體店門口，便陳列着一座以意大利布藝製造的時尚沙發，在用料、設計和座位大小都符合香港人口味，價錢千元以上，屬於中等價錢。

與菜鳥合作 「寶貝」直運到家 一站式運輸，是淘寶家具實體店的另一亮點。 淘寶家具實體店與菜鳥（Cainiao）合作，提供優惠的集運服務。顧客經實體店二維碼下單，便可以享受優惠。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅說：「PapaHome 九成商品運費低過600元，一半低過100元。」此外，貨品還能直運到家，顧客不用擔心處理集運時有不同的收費。

專屬程式 熟手師傅上門安裝 安裝方面，淘寶家具實體店亦提供平台給顧客選擇。當貨品運送到家後，在Papabo本身的維修平台，點入「淘寶傢俬」，上載貨品的相片，網站便會為你提供三位師傅的安裝報價以供選擇，選定後，師傅便會上門服務。完成後，顧客會為安裝服務評分，操作就像「網上打車」一樣方便。 AI度身設計廚櫃衣櫃 高度適中「就手」好用 科技，同樣是淘寶家具實體店的一大特點。 店內有一個名為「AI量體裁櫃」的服務，能針對個人身高訂造廚房工作枱面，以及房間衣櫃，令無論在廚房烹飪洗滌，或於衣櫃收納時都更「就手」、更實用。