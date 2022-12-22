清潔工認非禮智障姪女囚16個月　官：為坎坷生命帶來更大痛苦

39歲清潔工自稱喪偶後把持不住，3年前以收回已送贈的二手電話作威脅，三度向同住的14歲輕度智障姪女上下其手。他今早（22日）於區域法院承認3項非禮罪。法官練錦鴻提到，練官，女童X曾兩度被父母虐待送入保良局，回家遭被告非禮後，再遭祖父責罵，因她舉報被告，令被告被捕。事後X腦海亦不停浮現事件，令本已坎坷的生命更痛苦。練官指X為弱勢社群，被告罪行不為法庭所容，3罪各判24個月監禁同期執行，認罪扣減三分之一，最終判囚16個月。

官：女童易受成年人剝削

現年41歲的被告K.K.L.，其妻2013年離世後，二人所生的女兒轉由外祖母照顧。現年17歲的女童X，則為輕度智障，智商僅得67。同時患有專注力不足及過度活躍症，易受成年人剝削。她於1歲時曾受父母虐待，因此要暫託保良局照顧。被告是X的叔父，他與父母及X同住小西灣一單位。被告利用其長輩身份和同居便利，乘家人不察時犯案，曾威逼利誘提供零用錢又威脅收回電話，女受害人在不情願下供其淫慾，令家庭破裂。

案情指，X在2019年11月初遺失電話，被告送了部二手電話給她，並威脅她若她不聽話便會收回。她對此感到擔心，因此一直忍受。X指，2019年11月10日晚上11時許，屋中其他人都睡覺，被告叫X來他的房間打機，期間被告伸手入她胸圍及衣服內抓她胸部，又隔着褲用食指「撩」她下體，過程持續約兩小時。事後被告給她200元零用錢。

被告認犯案「衰鹹濕」

至2020年1月25日，被告再趁其他人入睡，抓她胸部及下體。另外，2020年2月2日晚，當晚8時許，被告叫X去他房間陪他睡覺，期間被告抓她及胸部下體半小時，X感覺到被告的尖指甲刮她皮膚。事後被告又給她200元。學後社工及後獲X透露，被要求「陪瞓」後大驚報警，錄影會面中披露案發經過。被告於2月5日被捕，並於錄影會面中承認犯案「衰鹹濕」。