渣打調查：上班族渴望「Work-Fly Balance」 六成人年均旅行至少2至3次

渣打銀行早前進行一項上班族理財狀況、處理工作壓力及出糧戶口的調查。結果顯示，九成受訪上班族會將部分花紅儲起，三成二視作旅行儲備。香港上班族重視「Work-Fly Balance」，46%表示每年旅行2至3次，有13%則平均每2至3個月去一次旅行，次數達每年4至6次。34%會去旅行的受訪者每次旅行花費超過一半月薪，當中8%受訪者每次旅遊花費更多於其月薪，顯示出港人熱愛旅行，亦願意花費以紓解工作壓力。

逾 一成 上班族每 2 至 3 個月去一次旅行

渣打今年第三季委託獨立調查機構，訪問了近850名香港上班族，發現一半受訪上班族表示工作過於繁重，46%受訪者在工作不如意時會選擇旅行以緩解壓力，其中富裕上班族的比例更高達59%。近半受訪者每年旅行達2至3次，另有13%人表示每年旅行4至6次，反映出港人熱愛旅遊調劑生活以平衝工作壓力，不僅只是Work-life balance，而是渴望「Work-Fly Balance」。