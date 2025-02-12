渣打馬拉松2025｜網傳男跑手掛女子號碼布 再爆代跑疑雲

今年剛過去的渣打香港馬拉松罕見出現號碼布爭議，繼4名內地跑手蝦碌互換號碼布惹「代跑」疑雲後，近日有網民稱有男跑手疑戴上女子組號碼布落場。事件在長跑群組內惹起激烈討論，大會表示，使用他人之號碼布及授權其他人穿戴其獲分配之號碼布均屬違例行為。 有跑友在Facebook群組「長跑長友」上傳照片，從相中可見一名身形健碩的跑手被發帖者以紅圈標示，該跑手身掛紅色字體的號碼布，並表示「33150(號碼布編號)是否用第三性別作賽，田總及高官有冇嘢要補充？」，及上載該號碼布編號的渣馬成績證書，質疑相中人代跑。

按照「渣馬」多年做法，挑戰組賽事之號碼布，會分別以黑色字和紅色字分辨男子和女子選手。據發帖者上載的成績證書，該跑手報名名稱為Cao YouXuan，參加「馬拉松挑戰組 女子先進三組」，他以3小時18分55秒完成賽事，總名次1,077，性别名次75。 網民就事件投訴 事件在長跑群組內惹起激烈討論，有網民表示會就事件向田總投訴，「我朋友話佢會投訴，睇下有無下集」、「寫email 去大會應該會即刻跟進」、「我投訴左都冇人覆」。不過亦有人指出相中同時有女跑手身掛黑色號碼布，質疑分配號碼布顏色的原則，「但其實唔知紅黑字分別，出名個D女仔又黑色」、「挑戰組 bib no 純數字先分 紅（女） 黑（男）」。不過都有人開玩笑指，「可能又又又係經理人俾錯號碼布呢」、「名副其實：袋跑」、「旁邊的男士也被她吸引目光，那肯定是女的」。

大會回應 《am730》記者翻查渣馬成績網站，未能查出號碼布編號33150的記錄，而大會就事件回應《am730》時，未有正面回應會否調查圖中人士身份；又指，根據大會規則，使用他人之號碼布及授權其他人穿戴其獲分配之號碼布均屬違例行為。大會將對違例者，包括參賽資格持有人及非原參賽資格持有人，作出紀律懲處及拒絕其參與日後由大會舉辦之賽事。 大會再次提醒所有賽事的參賽者，領取跑手包及佩戴號碼布時，必須小心核對號碼布上的個人全名或拼音，確保正確無誤。