渣打馬拉松2025於明年2月9日（星期日）舉行，「達標跑手」優先報名階段上周五結束，跑手反應熱烈，報名人數較上屆增加接近50%。而賽事的公眾抽籤、傷健人士名額及輪椅賽，亦將於明天（8月21日，周三） 早上10時起於大會網頁開始接受報名，首輪抽籤結果將於9月4日透過電郵及手機短訊通知所有報名的跑手。

公眾抽籤方面，個人（包括全馬、半馬、10公里）及隊制（只限10公里），由8月21日 （早上10時）至8月30日（晚上7時）起接受報名。傷健人士名額及輪椅賽報名期限由8月21日 （早上10時）至11月22日（晚上7時），先到先得。

馬拉松及半馬拉松會由尖沙咀彌敦道出發，10公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。為了增加賽事的競爭性，大會將年齡組別由過往8個增至20個（男女各10個），各組別均設有挑戰組首3名獎項。同時，大會繼續設有「馬拉松特別獎勵計劃」，分別於3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將可獲獎金1,000元。

齊集小店打氣

為了令氣氛更熾熱並同時推動盛事經濟，大會計劃支持賽事沿途區內近1,000間小店以不同形式參與渣馬，在賽事當日化身打氣隊，一起激勵跑手跑得更快更遠，令前來觀賽的市民猶如置身嘉年華。