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2024-08-20 17:36:00

渣打馬拉松2025｜首階段報名人數較去年增近50%　本月21日起公眾報名（附連結）

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上屆馬拉松女子本地冠軍姚潔貞及男子第3名莊司晹，誠邀全城一同參與渣馬2025

上屆馬拉松女子本地冠軍姚潔貞及男子第3名莊司晹，誠邀全城一同參與渣馬2025

渣打馬拉松2025於明年2月9日（星期日）舉行，「達標跑手」優先報名階段上周五結束，跑手反應熱烈，報名人數較上屆增加接近50%。而賽事的公眾抽籤、傷健人士名額及輪椅賽，亦將於明天（8月21日，周三） 早上10時起於大會網頁開始接受報名，首輪抽籤結果將於9月4日透過電郵及手機短訊通知所有報名的跑手。

公眾抽籤方面，個人（包括全馬、半馬、10公里）及隊制（只限10公里），由8月21日 （早上10時）至8月30日（晚上7時）起接受報名。傷健人士名額及輪椅賽報名期限由8月21日 （早上10時）至11月22日（晚上7時），先到先得。

馬拉松及半馬拉松會由尖沙咀彌敦道出發，10公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。為了增加賽事的競爭性，大會將年齡組別由過往8個增至20個（男女各10個），各組別均設有挑戰組首3名獎項。同時，大會繼續設有「馬拉松特別獎勵計劃」，分別於3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將可獲獎金1,000元。

齊集小店打氣

為了令氣氛更熾熱並同時推動盛事經濟，大會計劃支持賽事沿途區內近1,000間小店以不同形式參與渣馬，在賽事當日化身打氣隊，一起激勵跑手跑得更快更遠，令前來觀賽的市民猶如置身嘉年華。

跑手必需知道的5種訓練方式備戰渣馬提升長跑耐力速度

15項增壽習慣｜40歲起實踐8大項，可增壽24年（am730製圖） 15項增壽習慣｜良好睡眠＋4.7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜適量飲酒＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜性生活規律＋4-7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜恆常運動＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜多喝水＋15歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜吃大量水果、堅果種籽＋10.8歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜不吸煙＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜維繫伴侶情感，每相伴10年＋1.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜取得學位＋1.4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜瘦腰圍＋3.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜有宗教信仰＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜參與志願工作＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜常玩拼圖字謎＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜住在鄉郊地區＋2歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜退休後從農村遷居城市＋1歲（am730製圖）

馬拉松慈善計劃機構名額增倍

渣馬繼續透過馬拉松慈善計劃，把正能量發放到社區每一個角落。計劃於上屆賽事為28間慈善機構共籌得接近800萬元善款。渣馬2025將進一步擴大籌款平台，將受惠機構名額增加近1倍至約50間，而大會撥予各受惠機構的慈善名額亦增加50%，讓涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」服務的本地慈善機構，利用馬拉松平台籌款，支援其服務，幫助更多有需要人士。

中國香港田徑總會主席關祺表示，渣打香港馬拉松是本港以至國際備受歡迎的體壇盛事，多年來獲「M」品牌認可。渣馬不僅促進市民身心健康，更凝聚社會正能量。今屆的馬拉松慈善計劃，將大幅增加機構和慈善跑手名額，讓更多單位透過馬拉松籌款，從而支援更多有需要人士。他衷心感謝政府、贊助商和義工的支持，讓跑手透過賽事互相較勁，不斷進步並超越自我。

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渣打銀行區域行政總裁禤惠儀表示，渣打贊助香港馬拉松已經20多年。公司一直與中國香港田徑總會緊密合作，持續為一眾跑手提供一個發揮最佳自我的舞台，同時鼓勵全城以不同形式參與。除為社區籌款之外，渣馬2025將特別動員支持賽事途經區域的小店一同為跑手打氣，透過熾熱的渣馬氣氛，帶動經濟及社會效益，為香港注入更多正能量。

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