測30狗玩具 九成七符合歐洲兒童玩具安全 一款「三價鉻」遷移量較高易致敏

寵物市場有龐大潛力，各式配套物品應運而生。消委會測試30款狗玩具，全部樣本無檢出塑化劑、游離甲醛或禁用的偶氮染料，亦無發現可能造成損傷的尖角或銳邊。但一款樣本有部件的「三價鉻」遷移量高於歐洲標準，或致皮膚敏感。另有部分樣本檢出具潛在健康風險的特定元素，包括具致癌性的六價鉻及可於體內累積的鉛等。

測驗中30款狗玩具樣本包括毛/布公仔、繩索/繩結/編織或含相關部件的款式、橡膠或乳膠款式，以及含皮革部件的款式。測試結果顯示，97%樣本的特定元素遷移量均符合歐洲兒童玩具安全標準要求。