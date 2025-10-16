測30狗玩具 九成七符合歐洲兒童玩具安全 一款「三價鉻」遷移量較高易致敏

寵物市場有龐大潛力，各式配套物品應運而生。消委會測試30款狗玩具，全部樣本無檢出塑化劑、游離甲醛或禁用的偶氮染料，亦無發現可能造成損傷的尖角或銳邊。但一款樣本有部件的「三價鉻」遷移量高於歐洲標準，或致皮膚敏感。另有部分樣本檢出具潛在健康風險的特定元素，包括具致癌性的六價鉻及可於體內累積的鉛等。
測驗中30款狗玩具樣本包括毛/布公仔、繩索/繩結/編織或含相關部件的款式、橡膠或乳膠款式，以及含皮革部件的款式。測試結果顯示，97%樣本的特定元素遷移量均符合歐洲兒童玩具安全標準要求。
調查發現，一款「GONTA CLUB」的皮革製繩索玩具，部件檢出的「三價鉻」遷移量超出歐洲標準所設的上限。消委會研究及試驗小組主席鍾志勇指，皮革在製過程中常使用三價鉻化合物，或致遷移量偏高；三價鉻可引致動物皮膚過敏，提醒若狗隻接觸後出現持續皮膚問題，飼主應留意。
肥豬叫聲玩具含致癌性物質
鍾志勇又提到，「PLATZ」的「肥豬叫聲玩具」被檢出具致口腔癌及腸胃道癌風險的六價鉻，雖符合標準但六價鉻已被國際癌症研究機構列為「令人類患癌」，對實驗動物亦具致癌性。長期經口服攝入可能影響腸胃系統，皮膚接觸亦可能引致過敏。
三成樣本檢出鉛，遷移量全部低於標準上限。但鍾志勇提醒鉛可在體內積聚，對幼犬的神經系統構成較大風險。
GONTA CLUB的品牌商及生產商指，其樣本雖三價鉻遷移量較高，但無檢出毒性高的六價鉻；認為產品對狗隻不會造成即時健康危害。會於下批產品的生產程序中，延長皮革物料洗滌時間，以降低三價鉻殘餘量，並加上清潔產品的注意事項供消費者參考。PLATZ生產商就指，正就樣本檢出六價鉻進行研究跟進。