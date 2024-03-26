港人開心指數持續下跌 65歲以上跌幅最大 或與家人移民有關

香港家庭開心指數持續下跌，今年整體家庭開心指數以10分滿分只有6.43分；當中65歲或以上長者組別的家庭及個人開心指數跌幅最大，由過往有7分以上，跌至6.5分及6.63分，調查機構指，或與家人移民有關。
調查機構和富社會企業在去年12月網上訪問約1,300人。結果顯示，以10分為滿分，今年家庭快樂指數繼續下跌，僅6.43分，屬近4年新低，較去年的6.57分微跌0.14分，較上兩年分別跌0.28及0.41分跌幅放緩。
除家庭外，個人開心指數亦由2023年的6.28分降至6.2分。家庭資源(家庭是否有足夠的收入和精神資本)則跌至6.45分、減0.24分，但5分滿分的家庭和諧度則從2023年2.94分升至3.65分。
以年齡分析，個人開心指數只有34至44歲和65歲或以上組別均分數均較上年減少，其中65歲或以上組別雖然最高分，達6.63分，但較2023年大跌0.66分，其餘組別指數均上升0.07至0.26分，當中以19至24歲升幅最大，增0.26分，至6.21分。家庭開心指數，則有三組分數較上年減少，同以65歲或以上跌幅最大，減少0.87分。
香港基督教服務處總幹事及和富社區服務網絡督導委員會委員翟冬青指，子女移民影響長者社交情況和情緒健康，家庭資源亦受影響。翟冬青建議子女移民後，應與長者建立遠程溝通渠道。「香港開心D」顧問石丹理指，心理健康影響個人及家庭快樂指數。他說，雖然疫情已過，但港人對未來經濟仍感憂慮，或對心理健康產生不良影響。他勸勉港人對挑戰要有盼望，多看正面事物。