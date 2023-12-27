港人韶關車禍一死兩傷　兩傷者傷勢嚴重惟清醒

3名港人聖誕假期北上，周一(25日)在廣東韶關遇上車禍，一死兩傷，傷者被送往樂昌市第二人民醫院搶救，現時兩名傷者經治療後並無生命危險，轉往粵北人民醫院總院留醫，院方指兩人多處受傷，傷勢較嚴重惟清醒，已組成多學科治療團隊協助治理。有內地駕駛者向傳媒表示，肇事韶關路段彎多路狹，不時有車輛爬頭越線，司機需自行注意安全，減速慢行。
疑越線爬頭撞對頭車 非「港車北上」車輛
涉事3名港人為一對夫婦和小姨，當中妻子死亡，丈夫及小姨則受傷，他們都是乘客，而當時車上另外兩人為司機及內地人，5人均互相認識。事發在周一聖誕節下午，他們在廣東韶關乘坐一輛內地車牌私家車沿535國道由南往北行駛，當駛到韶關樂昌市時，懷疑有人越線爬頭與對面車相撞，發生意外，涉事車輛非內地網約車，亦不是透過「港車北上」計劃進入廣東省的香港私家車。
有傳媒到現場所見，事發路段為雙程路，位處急彎和落斜位，肇事地面留有朝向對面線及護土牆的軚痕和碎片。有約30內地駕駛經驗的人士向傳媒指，事發路段急彎多，路面狹窄，未見限速指示牌，偶然有車輛爬頭越線，司機需要自行注意安全減速慢行。
韶關市政府經初步調查，指事故由於涉事車輛越線爬頭與對頭車相撞，經現場呼氣測試後，排除涉事兩名司機醉駕。