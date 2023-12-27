港人韶關車禍一死兩傷　兩傷者傷勢嚴重惟清醒

疑越線 爬頭撞對頭車 非 「港車北上」車輛

涉事3名港人為一對夫婦和小姨，當中妻子死亡，丈夫及小姨則受傷，他們都是乘客，而當時車上另外兩人為司機及內地人，5人均互相認識。事發在周一聖誕節下午，他們在廣東韶關乘坐一輛內地車牌私家車沿535國道由南往北行駛，當駛到韶關樂昌市時，懷疑有人越線爬頭與對面車相撞，發生意外，涉事車輛非內地網約車，亦不是透過「港車北上」計劃進入廣東省的香港私家車。