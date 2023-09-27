港人首置上車盤 煥然懿居第三座今起接受申請 市價七八折 售408.2萬至964.2萬

市建局位於土瓜灣馬頭圍道/春田街的港人首置上車盤「煥然懿居第三座」今日(27日)起至下月18日晚上7時接受申請，市建局以「評估市價」的七八折，推售260個單位，售價介乎408.2萬至964.2萬元，呎價為12,885元至16,499元。當局預料，揀樓程序會在明年3月展開，預計2026年11月30日有望入伙。對於近期樓市下跌，但今次折扣較之前發售的「煥然懿居第一、二座」的六二折為少，市建局指售價已考慮各方面因素。

單幢式項目煥然懿居第三座提供125個一房、108個兩房及27個三房共260個「首置」單位，實用面積由約303方呎至600方呎，5年禁售期。出售單位將配備電磁爐、微波爐、洗衣機、冷氣機等多種電器，並有18個住宅車位及會所等設施。

樓價964.2萬元的「樓王」為最高層的35樓B室三房單位；最便宜的是最低層的5樓J室一房單位。若透過按證保險公司承造最多九成按揭、25年還款期計算，最平單位需付40.8萬首期，每月供款約1.7萬元；至於購買「樓王」，就需要近百萬首期，每月供款達4.1萬元。市建局昨讓傳媒參觀其中兩個示範單位，18樓J室1房示範單位面積324方呎，售價450萬元，開則四四方方，開放式廚房和雪櫃在大門兩側，而洗衣機則收納於廚櫃內，有一個22方呎的露台，睡房則在放置一張雙人床後，仍有空間放梳妝台。至於18樓A室的2房單位售700萬元，面積為497方呎，客廳呈長方形，大門與露台相對，設非開放式廚房，廁所及兩間房均平排在大門右邊，睡房和主人房與洗手間相鄰。主人房開則有一個凹位，適合放置衣櫃，但凹位較細，只有125厘米長60厘米闊。單位同樣有約22方呎露台。

申請資格方面，一人申請者總收入每月介乎31,001至40,300元，總資產淨值不超過956,000元；家庭申請者的總收入為每月62,001至80,600元，總資產淨值則以1,911,000元「封頂」。按證保險公司將為項目單位提供按揭保險，讓買家申請最高九成按揭貸款。市建局提醒申請者注意負擔能力，審慎考慮及管理當中的財務風險。

