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2023-09-27 04:30:29
日報

港人首置上車盤 煥然懿居第三座今起接受申請 市價七八折 售408.2萬至964.2萬

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港人首置上車盤 煥然懿居第三座

港人首置上車盤 煥然懿居第三座今起接受申請 市價七八折 售408.2萬至964.2萬

市建局位於土瓜灣馬頭圍道/春田街的港人首置上車盤「煥然懿居第三座」今日(27日)起至下月18日晚上7時接受申請，市建局以「評估市價」的七八折，推售260個單位，售價介乎408.2萬至964.2萬元，呎價為12,885元至16,499元。當局預料，揀樓程序會在明年3月展開，預計2026年11月30日有望入伙。對於近期樓市下跌，但今次折扣較之前發售的「煥然懿居第一、二座」的六二折為少，市建局指售價已考慮各方面因素。

港人首置上車盤 煥然懿居第三座

煥然懿居第三座預計2026年11月30日有望入伙。

單幢式項目煥然懿居第三座提供125個一房、108個兩房及27個三房共260個「首置」單位，實用面積由約303方呎至600方呎，5年禁售期。出售單位將配備電磁爐、微波爐、洗衣機、冷氣機等多種電器，並有18個住宅車位及會所等設施。

樓價964.2萬元的「樓王」為最高層的35樓B室三房單位；最便宜的是最低層的5樓J室一房單位。若透過按證保險公司承造最多九成按揭、25年還款期計算，最平單位需付40.8萬首期，每月供款約1.7萬元；至於購買「樓王」，就需要近百萬首期，每月供款達4.1萬元。市建局昨讓傳媒參觀其中兩個示範單位，18樓J室1房示範單位面積324方呎，售價450萬元，開則四四方方，開放式廚房和雪櫃在大門兩側，而洗衣機則收納於廚櫃內，有一個22方呎的露台，睡房則在放置一張雙人床後，仍有空間放梳妝台。至於18樓A室的2房單位售700萬元，面積為497方呎，客廳呈長方形，大門與露台相對，設非開放式廚房，廁所及兩間房均平排在大門右邊，睡房和主人房與洗手間相鄰。主人房開則有一個凹位，適合放置衣櫃，但凹位較細，只有125厘米長60厘米闊。單位同樣有約22方呎露台。

申請資格方面，一人申請者總收入每月介乎31,001至40,300元，總資產淨值不超過956,000元；家庭申請者的總收入為每月62,001至80,600元，總資產淨值則以1,911,000元「封頂」。按證保險公司將為項目單位提供按揭保險，讓買家申請最高九成按揭貸款。市建局提醒申請者注意負擔能力，審慎考慮及管理當中的財務風險。
 

港人首置上車盤 煥然懿居第三座

一房單位開則四四方方。 (鍾式明攝)

港人首置上車盤 煥然懿居第三座

組合櫃相連的伸縮飯枱，在非用膳時間可收起。 (鍾式明攝)

施永青預計項目反應一般

市建局2019年初發售「煥然懿居第一、二座」時，以市價六二折出售，對於今次折扣比以往少，市建局董事會非執行董事鄭泳舜認為，局方定價時考慮一籃子因素，因項目地理位置優越，周邊配套足夠，認為定價合理，加上仍然有很多用家希望「上車」，相信仍有一定吸引力。市建局則指，今次售價已考慮了近期樓市情況，第一和第二座「首置」單位當年的售價、申請者負擔能力，以及市建局財務狀況，而有關折扣率和售價已獲政府批准。

中原地產創辦人施永青認為，「煥然懿居第三座」價位於土瓜灣區內算便宜，但估計項目反應一般；因「好多人都諗住等埋下個月施政報告撤辣」，他形容「就快撤辣」的消息反而令一眾投資者保持觀望。施永青又指，「煥然懿居第三座」的價錢若放在兩年前會大受歡迎，惟「啲人除咗睇價位，仲會關注前景」，投資者受著中美角力、香港功能受制及息口是否到頂等大環境因素影響，令近期價格便宜的單位都「清得唔快」。

呎價略低於附近新盤及半新盤

另外，參考煥然懿居第三座附近新盤定價，正在發售的新盤「明雋」於6月推出首批30伙。折實平均呎價約18,526元，涵蓋16伙開放式及14伙一房，實用面積231至260方呎，折實價378.56萬至541.2萬元，折實呎價16,388至20,815元。一房入場單位實用面積259方呎，折實價447.76萬元，呎價17,288元。據代理提供資料，鄰近入伙約2年至6年的二手半新盤如「迎豐」、「啟岸」及「環海．東岸」，近月成交呎價介乎1.93萬至2.09萬元。其中「迎豐」高層一房戶，實用面積288方呎，以570萬元售出，呎價19,792元。

港人首置上車盤 煥然懿居第三座

煥然懿居第三座

煥然懿居第三座

★土瓜灣馬頭圍道/春田街
★戶型
•一半(125)單位為一房實用面積約300至360平方呎
•另一半單位為兩房或三房實用面積約430至600平方呎
★預計落成日期 ─2026年11月30日
★售價(市價78折)
售價由408萬至964萬，呎價為12,885~16,499元
★入息限額─
•一人申請：31,001至40,300元
•2人或以上家庭申請：62,001至80,600元
*該計劃設有5年的禁售期

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