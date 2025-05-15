港區國安法公布實施5周年　民政總署辦國安教育地區導師座談會

《香港國安法》公布實施5周年，為進一步支持國家安全教育地區導師，能更有效在社區推廣國家安全教育，以增強巿民對維護國家安全的意識，民政事務總署今日(15日)於政府總部舉辦《香港國安法》公布實施5周年國家安全教育地區導師座談會。活動嘉賓包括律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟和保安局副局長卓孝業；約700名來自18區的地區導師參加。 麥美娟致歡迎辭時表示，國家安全與每一個人都息息相關、密不可分，需要政府和社會各界共同守護。自去年11月推行「國家安全教育地區導師培訓計劃」，冀通過鼓勵全港市民認識總體國家安全觀，提升全民自覺建構一個安全穩定的社會環境。截至2025年4月初已有約3,000名地區導師完成培訓，並已在社區內向超過12萬人傳遞國家安全信息。他們通過各類活動走進社區、學校和不同年齡層的群體，以創新多元的方式提升市民對國家安全的理解和重視。麥美娟期望各地區導師能藉着座談會進一步提升維護國家安全意識，並把相關信息帶到不同群體，在社區深耕厚植，把國家安全教育和愛國愛港精神的種子傳播至每個角落。

張國鈞則強調「忘戰必危」，並指出《香港國安法》、《維護國家安全條例》及特區其他法律有機配合，完善了香港特區維護國家安全的法律制度，然而國家和香港特區的國安風險仍然真實存在。他引用海內外的不同例子，提醒參加者要時刻動態評估國家安全的風險，加強國家安全教育，強化社會各界的國家安全意識。

卓孝業亦就現時香港面對的安全風險發表專題演講，並向與會者闡述特區政府的應對策略，包括堅持「有法必依、執法必嚴、違法必究」、亦會加強情報收集和執法力度、及時反駁抹黑言論、優化法律工具，以及加強跨部門協助和深化宣傳教育。他鼓勵地區導師多了解《憲法》、《基本法》及香港維護國安的法律、主動融入國家以認識香港與內地文化同根同源的深厚淵源；以及慎思明辨，在社區擊破「軟對抗」言論和行為，及時舉報疑似危害國安的行為。