港區國安法公布實施5周年　民政總署辦國安教育地區導師座談會

《香港國安法》公布實施5周年，為進一步支持國家安全教育地區導師，能更有效在社區推廣國家安全教育，以增強巿民對維護國家安全的意識，民政事務總署今日(15日)於政府總部舉辦《香港國安法》公布實施5周年國家安全教育地區導師座談會。活動嘉賓包括律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟和保安局副局長卓孝業；約700名來自18區的地區導師參加。
麥美娟致歡迎辭時表示，國家安全與每一個人都息息相關、密不可分，需要政府和社會各界共同守護。自去年11月推行「國家安全教育地區導師培訓計劃」，冀通過鼓勵全港市民認識總體國家安全觀，提升全民自覺建構一個安全穩定的社會環境。截至2025年4月初已有約3,000名地區導師完成培訓，並已在社區內向超過12萬人傳遞國家安全信息。他們通過各類活動走進社區、學校和不同年齡層的群體，以創新多元的方式提升市民對國家安全的理解和重視。麥美娟期望各地區導師能藉着座談會進一步提升維護國家安全意識，並把相關信息帶到不同群體，在社區深耕厚植，把國家安全教育和愛國愛港精神的種子傳播至每個角落。
張國鈞則強調「忘戰必危」，並指出《香港國安法》、《維護國家安全條例》及特區其他法律有機配合，完善了香港特區維護國家安全的法律制度，然而國家和香港特區的國安風險仍然真實存在。他引用海內外的不同例子，提醒參加者要時刻動態評估國家安全的風險，加強國家安全教育，強化社會各界的國家安全意識。
卓孝業亦就現時香港面對的安全風險發表專題演講，並向與會者闡述特區政府的應對策略，包括堅持「有法必依、執法必嚴、違法必究」、亦會加強情報收集和執法力度、及時反駁抹黑言論、優化法律工具，以及加強跨部門協助和深化宣傳教育。他鼓勵地區導師多了解《憲法》、《基本法》及香港維護國安的法律、主動融入國家以認識香港與內地文化同根同源的深厚淵源；以及慎思明辨，在社區擊破「軟對抗」言論和行為，及時舉報疑似危害國安的行為。
另一方面，兩位地區導師代表，李嘉盈和朱偉林分享了在社區持續推廣國家安全教育和提高市民的國家安全意識的經驗。他們表示會繼續擔當政府與社區之間的橋樑，善用其網絡，深入不同階層的市民，以具創意的方法傳播維護國家安全信息。