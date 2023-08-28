港區國安法｜捍衛廣東話組織「港語學」宣布解散　主席稱文章被國安處指違法要求下架

捍衛廣東話組織「港語學」主席陳樂行今日(28日)在社交平台發表《執笠公告》，指有國安處人員到其舊居，即他家人的住所搜查及問話，指「港語學」一篇廣東話徵文比賽參賽作品涉嫌違反《國安法》，要求下架。陳樂行說，為了保障他家人及前成員的安全，經諮詢法律意見，決定即日起停止香港註冊社團港語學所有運作，並啟動解散程序。

稱國安處無搜查令下搜查家人住所

陳樂行指，在上周二(22日)，香港國安處人員去到他的舊居，要求面見他。當時家人回覆指他現時正身處外地，無法會面，惟國安處人員在無搜查令的情況下，進入他家人的住所，並要求家人向他轉達國安處要求，將「港語學」3年前「中西區廣東話徵文比賽」的一篇小說文章下架。

他續指，事後曾致電香港國安處查詢有關事件。對方回覆指當日除了到他舊居，亦有搜查他年前經營的蛋糕店，並提到其家人及港語學舊有成員的情況，並再次要求他即時下架有關文章。他考慮到在港家人的情況，他當日亦將該一篇小說文章即時刪除。