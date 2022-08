港區國安法｜港大新學年推國安課程　學生須觀看10小時網片兼測驗合格

港大要求今年9月起,學生必須完成一個與國安法相關的課程,方可畢業。港大今日(19日)向學生發電郵,指課程將要求學生自行觀看10小時網上影片,隨後需通過約1小時的網上多項選擇題測驗,獲合格才算完成課程。

否則不能 畢業

港大學生會刊物《學苑》在fb 發文表示,港大教務長曾詠詩凌晨向學生發電郵,表示來年的「憲法、基本法及國安法介紹」(Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law)課程將要求學生自行觀看10小時的網上影片,後需通過約一小時的網上多重選擇題測驗。學生須獲得「及格」 方完成課程,又引述電郵指,更多相關課程資訊將於開學(9月1日)後宣布。

修例風波後,中央推出《港區國安法》,本港學校要求推行國安教育,多間大專院校早前宣布將於新學年推出國安課程,包括港大、中大、科大、浸大、理大、嶺大及教大等。政府表示學生是社會未來的棟樑,通過大學層面的價值觀教育讓學生建立牢固的公民責任感至關重要,而《憲法》、《基本法》和《港區國安法》教育亦應成為大學課程的重要組成部分,以培養學生成為守法及負責任的公民。