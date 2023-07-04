港區國安法｜稱被通緝者親友亦有資格領懸紅　李家超籲8人回港自首免惶恐度日 (更新)

【10:50更新】特首李家超今(4日)在行會前就警方國安處各懸紅100萬元通緝8名海外人士一事指，警方的行動是履行責任，維護國家安全，他是完全支持及贊成，並呼籲市民提供訊息，包括被通緝人士的親友，同樣合資格領取懸紅，強調被通緝人士走到天涯海角，警方都會終身追捕及追究法律責任，又說會調查這些人背後的勢力。

李家超指，完全支持及贊成警方今次行動，危害國家安全是嚴重罪行，特區政府執法必嚴，任何公眾人士幫助警方追緝通緝人，警方都會保密處理，包括被通緝人的親戚和朋友，就通緝人或相關案件提出消息，可按實際結果全數獲得或按比例分配賞金。

稱會用盡手段 終身 追責

他表示，會用一切合法手段，竭盡所能，終身追捕及追究他們的法律責任，重申警方過去亦有發出懸紅通緝在逃人士，強調被通緝的人士只能靠自首，終結被通緝的生涯，可獲得法庭考慮減刑，否則他會終身被通緝，日日擔心被拘捕，在惶恐中度日。