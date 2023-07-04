港區國安法｜稱被通緝者親友亦有資格領懸紅　李家超籲8人回港自首免惶恐度日 (更新)

【10:50更新】特首李家超今(4日)在行會前就警方國安處各懸紅100萬元通緝8名海外人士一事指，警方的行動是履行責任，維護國家安全，他是完全支持及贊成，並呼籲市民提供訊息，包括被通緝人士的親友，同樣合資格領取懸紅，強調被通緝人士走到天涯海角，警方都會終身追捕及追究法律責任，又說會調查這些人背後的勢力。
李家超指，完全支持及贊成警方今次行動，危害國家安全是嚴重罪行，特區政府執法必嚴，任何公眾人士幫助警方追緝通緝人，警方都會保密處理，包括被通緝人的親戚和朋友，就通緝人或相關案件提出消息，可按實際結果全數獲得或按比例分配賞金。
稱會用盡手段終身追責
他表示，會用一切合法手段，竭盡所能，終身追捕及追究他們的法律責任，重申警方過去亦有發出懸紅通緝在逃人士，強調被通緝的人士只能靠自首，終結被通緝的生涯，可獲得法庭考慮減刑，否則他會終身被通緝，日日擔心被拘捕，在惶恐中度日。
料終身追捕可不讓逃之夭夭
被問到被通緝人士已在海外，其中湯家驊曾表示不能移交政治犯，對此能夠成功拘捕他們的機會有多少，為何還要懸紅通緝，李家超回應稱，警方一定會按實際情況拘捕相關人士，強調在不同地方都有警務合作，相信港府終身追捕下，一定有空間不讓通緝人士逃之夭夭。他又說，通緝行動可繼續監察通緝人士的行為，以成為日後拘捕後的證據，同時展示特區政府會竭盡所能，全力以赴追緝危害國安的罪犯，以及爭取不同市民協助政府追捕，兼且一併調查這些人士背後的勢力等。
另此，李家超指，明日會率團赴貴州3天，出席泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。對於早前指考慮放寬「高端人才通行證」計劃，申請人或毋須畢業於全球百強大學，李家超稱，全世界都在搶人才，如果人才去了其他地方，必然對香港競爭力有負面影響。他說相關部門會研究，哪些大學培育的是優質人才，尤其是香港有8大中心定位，需要不同人才來港，強調「不單要夠」，還要「贏到競爭對手」。