港區國安法｜警國安處通緝老爺袁弓夷　容海恩：與夫離婚不能解決問題

警方國安處昨日(3日)公布，通緝8名涉嫌違反《港區國安法》的8名海外港人，並懸紅各100萬元追緝，當中包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸以及羅冠聰。早前已登報與老爺袁弓夷脫離「爺媳關係」的新民黨立法會議員容海恩，今日(4日)在電台表示她與袁弓夷劃清界線是為保護家人，又指離婚不能解決問題，又呼籲袁弓夷返港自首，指如果袁弓夷認為自己無違法，返港接受審訊可以「還佢清白」。

容海恩昨日(3日)在社交網站發表聲明支持國安處決定，認為「維護國家安全是應有之義」，並重申於2022年8月登報宣布與袁弓夷脫離關係，「因此他的行為與我無關」，又點名批評袁弓夷在海外籌組「香港議會」，推動推翻中央和特區政府，以及要求制裁香港法官。她今日(4日)早上再接受電台訪問，她勸籲袁弓夷「盡快返嚟自首，呢個不論對家人、對國家，都係負責任的做法」，並指接受審訊都是一個「還佢清白」的機會，稱如果不返港就「冇機會解釋」。被問到現時警方已通緝袁弓夷，她會否勸袁彌昌都跟袁弓夷脫離父子關係，容海恩表示要留給袁彌昌自行決定。