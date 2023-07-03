港區國安法｜警國安處通緝袁弓夷羅冠聰等8人　特區政府及保安局發稿支持

警方國安處今(3日)公布，向法庭申請拘捕令，以每人懸紅100萬元，通緝8名境外人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、羅冠聰、蒙兆達以及劉祖廸，指他們干犯嚴重國家安全罪，鼓吹制裁或恐嚇香港官員。對此特區政府及保安局發文，稱支持警方國安處的行動。

特區政府發言人指，支持警方國安處依法採取行動，向潛逃海外的8人發出的拘捕令，強調香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則，危害國家安全是非常嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底，稱有關8人涉嫌竄逃外地後繼續實施《香港國安法》下的罪行，警方有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。發言人又說，在逃人不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，指他們最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任，受到法律制裁。

保安局： 抽出8人在港犯罪黨羽

保安局就指，警方依法向法院申請拘捕令並通緝8人，做法有理有據，不容置疑，並呼籲公眾相關潛逃海外的逃犯過去已多次於線上線下宣揚違法意識，並煽動市民支援、資助，甚至參與他們以及其黨羽的違法活動，強調局方會連同各執法部門會繼續竭力依法採取一切必要措施，去阻止那些竄逃海外的人繼續進行危害國家安全的活動，包括切斷他們的犯罪得益和資金來源，抽出並追究他們在港的犯罪黨羽，提醒市民切勿受這些逃犯和其黨羽唆擺，以免負上刑責。