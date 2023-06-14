港大微針技術治暗瘡「香港腳」　減抗生素治療

俗稱暗瘡的痤瘡問題是常見的皮膚炎症，困擾全球逾80%的青少年及青年。港大醫學院指出，現時痤瘡的一線治療是口服抗生素或局部塗抹抗生素藥膏，療效受到關注，港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授楊偉國團隊設計出新型微針貼片，採用由超聲波觸發的抗菌納米粒子，治療被細菌感染的皮膚組織，殺菌率達99.73%，可治療暗瘡，並相信可醫療「香港腳」。

現時痤瘡的一線治療是口服抗生素或局部塗抹抗生素藥膏，但抗生素藥膏或未能有效穿透皮膚組織，療效備受關注。港大醫學院指出，當細菌對藥物產生耐藥性，或當細菌遷移到皮下組織時，抗生素的治療效果亦會進一步降低，尤其痤瘡丙酸桿菌會分泌胞外多糖形成細菌膜，阻止抗生素或免疫細胞發起對細菌的攻擊。而重複使用抗生素可能會降低細菌對藥物的敏感度，長期使用抗生素亦會令治療效果大減。

殺菌率達 99.73%

楊偉國團隊設計出的新型微針貼片，以微創方式治療由痤瘡丙酸桿菌引起的皮炎，可避開抗生素的使用，透過採用由超聲波觸發的鋅基金屬有機框架 (MOF) 抗菌納米粒子，通過微針貼片方式治療被細菌感染的皮膚組織，同時促進皮膚組織修復，為皮膚感染提供了一種高效而非使用抗生素的治療方法。研究結果表明，在超聲波照射15分鐘後，殺菌率可達99.73%，而已釋放的鋅離子也同時提高皮膚纖維細胞的相關基因，增加其細胞數量及分化，提升皮膚的修復能力。相關研究成果已刊登於期刊《Science Advances》。

可治 「香港腳」等皮膚感染

新型微針的直徑約為50微米，與頭髮直徑相約。楊偉國相信，新研發的微針貼片除可治療俗稱暗瘡的痤瘡，也可解決其他由真菌、寄生蟲或病毒引起的皮膚感染，例如俗稱「香港腳」的足癬。