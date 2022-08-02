港大推頂尖運動員入學計劃 首屆取錄6人 崔浩然︰開心讀大學

運動員若可在訓練和學業雙軌發展，有利退役後發展。香港大學推出「頂尖運動員入學計劃」，以體育成績為入學主要條件，首屆錄取6位傑出運動員，包括劍擊運動員吳諾弘及崔浩然，各人並獲頒「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，每人約40萬元。29歲的崔浩然表示，雖然與同級學生相差十歲，但認為有機會讀大學是很開心和重要的事，所以會好好把握。

6名運動員將入讀港大不同課程，其中入讀工商管理學學士課程的有4名運動員，包括網球運動員黃澤林、劍擊運動員吳諾弘、以及帆船運動員Russell Williams Aylsworth和蔡穎姿。至於高山滑雪運動員翁厚全則入讀理學士課程；而劍擊運動員崔浩然會入讀文學士課程。

時隔11年重拾課本的崔浩然笑言「大家都不相信我明年就30歲」，但不擔心與其他大一同學有溝通問題；又指希望香港劍擊隊以亞洲第一的排名，出戰2024年巴黎奧運會。

吳諾弘提到，這個計劃令家長更有信心讓小朋友投身運動，並不像其他人所說「做運動員就不能兼顧學業」，並指外國很多劍擊選手都是「邊讀書邊做運動(員)」，相信香港運動員也能做到。

黃澤林︰計劃讓他彈性安排上學時間放心比賽

在美網與澳網連奪兩項青少年大滿貫冠軍的黃澤林表示，這個計劃能讓他彈性安排上學時間，放心到海外比賽，他希望在接下來的美網青少年網球賽，獲得最後一個青少年大滿貫回香港。他又提到網球運動相對歐洲國家，在香港並非熱門，希望自己的成績能讓更多人喜歡和參與。

獲頒港大李兆基頂尖運動員獎學金 每人40萬

港大於2022/23學年起推出「頂尖運動員入學計劃」(Top Athletes Direct Admission Scheme)， 取錄在運動領域具備卓越成就的運動員，港大會為他們提供各種支援，包括個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等。而港大早前獲李兆基基金撥捐出720萬元，成立「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，支持年輕運動員發展，6位運動員獲頒相關獎學金，每人40萬元。

6位運動員均稱，將會把獎學金應用在學習和運動開支上，更提及是次計劃有助運動員追夢並兼顧學業。恒基兆業地產集團主席李家誠表示，希望透過「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」支持及鼓勵頂尖運動員勇敢追夢，同時兼顧運動和學業，並期望未來會有更多的香港企業和社會各界可以多行一步，積極支持本地運動員，讓他們能夠在國際體育舞台上發光發熱，為港爭光。