港大揭太極助改善晚期肺癌患者睡眠質素　或提高存活率

肺癌一直是香港最常見的癌症，亦是主要的癌症死因，晚期肺癌患者長期更承受睡眠障礙及相關的心理症狀，影響存活率和生活質素，使用藥物干預有機會引起副作用，令症狀惡化。港大醫學院護理學院的研究團隊發現，太極和帶氧運動有效改善晚期肺癌患者睡眠質素、心理健康、身體功能和生理節奏，其中更發現相關體能活動有助提高病人一年內的存活率及減少疲勞。研究結果已在權威期刊《美國醫學會雜誌：腫瘤學》刊登。
比帶氧運動效益更佳
該項研究為期4年，研究團隊在2018年12月至2022年9月期間，在本港3家公立醫院招募226名晚期肺癌患者，其後參加者被隨機分配到3個組別，包括太極組、帶氧運動組或自我管理對照組，其中太極組每周上課兩次，連續16周練習；帶氧運動組每月上課兩次，同樣歷時16周。研究評估多個因素，包括晚期肺癌患者的主觀睡眠質素、客觀睡眠參數、心理壓力、疲勞程度以及其一年內的存活率等。至於有關評估在干預措施開始前、16周結束時和第52周進行。
結果發現，太極組和帶氧運動組在第16周和第52周的睡眠質素、焦慮、抑鬱、心肺功能、身體功能、步數和生理節奏方面均有顯著改善，表現比對照組為佳。當中太極組對患者的睡眠質素、疲勞減輕和平衡能力方面較帶氧運動有更大效益。同時，太極組的死亡風險較對照組顯著降低65%，顯示太極有可能提高晚期肺癌患者的生存機會。
研究教授：太極好處多
領導今次研究的港大醫學院護理學院助理教授(研究)竹村奈緒美指，太極強調身心合一，相對傳統體能活動更為全面，同時兼具冥想和正念的特點，可能有助患者應對心理壓力，減輕焦慮，從而提升整體生活質素及一年內的存活率。
港大研究團隊認為，研究為癌症管理中的支持性護理另闢蹊徑，達到多管齊下紓緩癌症症狀的重要性，通過將太極納入治療計劃，醫護可既安全有效，又經濟實惠地減輕患者的症狀負擔，增強患者的整體健康。