港大法律系男生疑AI製女同學裸照 私隱公署：未有足夠證據跟進

一名香港大學法律系男學生早前被指在未獲當事人同意下，將多名女同學的人像照片透過網上人工智能AI軟件生成裸照，受害人數多達20至30人，私隱專員公署就事件展開刑事調查。私隱專員鍾麗玲今日（17日）於記者會上稱，由於未有受害人願提供進一步資料，目前未有足夠證據作進一步跟進。她呼籲受害人聯絡及向公署提供資料，屆時不排除會繼續調查及行動。

鍾麗玲說，事發後署方已取得一些資料，亦曾調查有關人士等，但要提出起訴需要有足夠證據，不過現時未有足夠證據採取進一步行動。署方今年接獲5宗涉及人工智能深度偽造技術的投訴和兩宗查詢，分別涉及公開發布AI合成相或影片，和相關規管；而去年並無接獲任何有關查詢及投訴。