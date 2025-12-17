港大法律系男生疑AI製女同學裸照 私隱公署：未有足夠證據跟進

一名香港大學法律系男學生早前被指在未獲當事人同意下，將多名女同學的人像照片透過網上人工智能AI軟件生成裸照，受害人數多達20至30人，私隱專員公署就事件展開刑事調查。私隱專員鍾麗玲今日（17日）於記者會上稱，由於未有受害人願提供進一步資料，目前未有足夠證據作進一步跟進。她呼籲受害人聯絡及向公署提供資料，屆時不排除會繼續調查及行動。
鍾麗玲說，事發後署方已取得一些資料，亦曾調查有關人士等，但要提出起訴需要有足夠證據，不過現時未有足夠證據採取進一步行動。署方今年接獲5宗涉及人工智能深度偽造技術的投訴和兩宗查詢，分別涉及公開發布AI合成相或影片，和相關規管；而去年並無接獲任何有關查詢及投訴。
應對深偽指引 倡學校避免發布可清晰識別學生的相片影片
另外，私隱專員公署發布應對濫用人工智能深度偽造技術指引，為學校及家長提供實用建議，以預防及處理涉及兒童和青少年的深偽技術事故，保障個人資料私隱。公署表示，兒童及青少年可能在不了解法律後果的情況下，製作或分享惡意深偽內容。惡意使用深偽技術，有機會違反《私隱條例》甚至其他刑事罪行。
指引介紹常見深偽技術種類，校內常見濫用深偽技術類型。而建議分為兩部分，其中在預防濫用或製作惡意的深偽內容與保障個人資料私隱方面，學校應盡量避免發布可以清晰識別個別學生的相片或影片，並只在內聯網、家長平台等系統分享學生相片或影片，以及定期移除不再需要的內容。家長在發布子女相片或影片前則應「停一停，諗一諗」。另一部分建議涉及學校和家長如何處理深偽事故，指引提出，校方應根據現有政策或程序，例如危機處理或反欺凌指引，優先考慮受影響同學福祉，必要時尋求專業支援。家長及監護人則須以關懷及支持的態度對待涉事子女。