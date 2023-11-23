港大研新藥微創治療老年黃斑病變減嚴重副作用

早期老年黃斑病變是導致香港成年人視力障礙及失明的第二大病因，目前首選治療方案為侵入性治療，有眼內炎和視網膜剝離等嚴重的併發症風險。港大醫學院與廣州中山大學團隊合作，設計新型光活化納米藥物，在小鼠眼部測試中抑制病變血管增生，卻沒有導致明顯的全身或眼部的副作用，為黃斑病變和其他新生血管性眼病的微創療法提供新方向。

根據2019年數據，早期老年黃斑病變在本港70歲以上人口中發生率高達7.5%，但現時治療濕性黃斑病變的首選方案是在眼內玻璃體注射抗血管內皮生長因子，但這種侵入性治療方式或引起病人不適，並伴隨嚴重的併發症風險，如眼內炎和視網膜剝離等，而且傳統的抗血管增生藥物在清除現有增生血管的效果欠佳。