港大研究發現二價疫苗有效降低染疫反應 周潤宏：建議市民接種作加強劑

港大醫學院研究發現，及時接種新冠疫苗加強劑，可有效減低Omicron突破感染率並降低染疫反應。港大醫學院臨床醫學學院微生物學系研究助理教授周潤宏今早（5日）接受電台訪問時表示，三劑疫苗的免疫反應可以有效預防Omicron感染，以及可縮短感染後的康復時間。他提到，接種疫苗後約6個月後，體內抗體水平已下降至很低的水平，因此是打加強劑的最佳時間。



研究又發現，已接種三劑疫苗的人士，如及時接種二價疫苗，能增強針對BA.2.12.1及BA.4/5變異病毒株的中和抗體效力。周潤宏建議市民接種二價疫苗作為加強劑，但由於不少輸入個案都是以XBB及BQ.1為主，因此仍要關注二價疫苗對相關變異病毒的中和作用。