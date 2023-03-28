港大研究：ADHD患者長期服用MPH藥物安全　倘納世衞清單助解決藥物不公

專注力不足或過度活躍症(ADHD)是常見的腦神經發育疾病，全球兒童患病率約7%。港大醫學院一項調查指，常用於治療兒童與青少年ADHD的處方藥物中樞神經刺激劑哌醋甲酯(Methylphenidate, MPH)，即使長期服用也沒有增加患者的自殺企圖、全因性中毒風險，以及可減輕遭受身體暴力的風險。

招募1410名ADHD患者研究

港大醫學院研究亦發現，今次證明使用MPH治療ADHD患者是安全和沒有明顯且嚴重的副作用，也無證據顯示長期使用MPH治療會發育遲緩。

港大醫學院研究團隊早前與澳洲墨爾本大學兒科學系的團隊合作，從英國、德國、瑞士等地招募1,410名ADHD兒童和青少年患者，直接比較服用與不服用MPH的患者。結果發現，長期使用MPH與成長速度、精神或神經症狀並無關聯，而長期使用MPH的患者血壓和脈搏率雖有上升，但升幅在臨床上是溫和。