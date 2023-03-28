港大研究：ADHD患者長期服用MPH藥物安全　倘納世衞清單助解決藥物不公

專注力不足或過度活躍症(ADHD)是常見的腦神經發育疾病，全球兒童患病率約7%。港大醫學院一項調查指，常用於治療兒童與青少年ADHD的處方藥物中樞神經刺激劑哌醋甲酯(Methylphenidate, MPH)，即使長期服用也沒有增加患者的自殺企圖、全因性中毒風險，以及可減輕遭受身體暴力的風險。
招募1410名ADHD患者研究
港大醫學院研究亦發現，今次證明使用MPH治療ADHD患者是安全和沒有明顯且嚴重的副作用，也無證據顯示長期使用MPH治療會發育遲緩。
港大醫學院研究團隊早前與澳洲墨爾本大學兒科學系的團隊合作，從英國、德國、瑞士等地招募1,410名ADHD兒童和青少年患者，直接比較服用與不服用MPH的患者。結果發現，長期使用MPH與成長速度、精神或神經症狀並無關聯，而長期使用MPH的患者血壓和脈搏率雖有上升，但升幅在臨床上是溫和。
國家收入水平影響ADHD藥物用量
此外，研究團隊並發現高收入國家的ADHD藥物使用量，是中收入國家的10倍或百倍，而中收入國家的藥物使用量更較患者比率低很多，研究指這反映國家收入水平或影響ADHD藥物使用量。
治療ADHD的藥物從未列入世界衞生組織的基本藥物標準清單，負責研究的港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基稱，今次研究數據可為世衞重新審視將MPH列入基本藥物標準清單，提供了重要依據。
黃志基又說，藥物未納清單令全球在經濟和教育上已處於劣勢的數百萬名患者，難以取得藥物及得不到適當治療，更容易受到ADHD的不良影響。他認為，世衞基本藥物標準清單有助指導中等收入國家的藥物採購和供應，因此把MPH列入清單有助解決中等收入國家使用ADHD藥物不公的情況。