港大精神健康平台服務1600人 五成求助為年輕人

港人生活壓力大，加上近年相繼受社會事件及疫情衝擊，香港大學精神醫學系為減低市民尋求專業支援的障礙，於2020年底推出網上求助先導計劃平台「headwind 迎風」，至今服務約1,600人，近五成人是15至25歲的年輕人。參加者出現焦慮及抑鬱的症狀，壓力通常是來自工作或學業，以及關係問題。75.6%受訪者過去未曾見過精神科醫生。

團隊隨後跟進當中112人，發現58%參加者的「K6精神困擾指標」屬高危類別，即有高度情緒困擾，接受3個月的轉介服務後，仍屬高危類別的已降至30%，反映服務可改善精神情緒。

港大醫學院精神醫學系臨床副教授陳啓泰指，接受服務的參加者中，有不少個案需要轉介，但亦有部分年輕人是因暫時的適應及情緒問題，需要找人傾訴，亦相信社會上需要有關服務的人遠比求助人數多。港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱提醒市民，如發現自己思維開始負面、情緒出現波動，甚至出現抑鬱情況影響工作及人際關係就應馬上求醫。他補充，復課後將出現更多情緒問題，因之前學習已積累一定問題，面對新的課堂壓力更大。

先導計劃平台「headwind 迎風」(www.youthmentalhealth.hku.hk)透過網上對談，提供一站式(即日或翌日)免費精神健康諮詢服務。陳友凱指計劃的模式成功接觸大量有精神困擾的人士，並可以改善精神健康情況，建議公營精神健康服務可考慮運用類似具主導性、彈性及方便用戶的平台。