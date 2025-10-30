港大經管學院發表員工職場壓力研究報告 人際關係與阻礙性壓力屬最大障礙

港大經管學院行為與決策科學研究所與香港優質顧客服務協會最新發表針對員工職場身心健康及壓力干預的研究報告，指出不同級別的員工所面臨的壓力等級差別明顯。在維護員工身心健康方面，單單依賴職場壓力相關教育對減壓幾乎無效，企業仍然需要透過干預措施降低員工壓力；而不同的干預策略對於不同級別的員工亦有不同效果。

是次研究共有215名受訪者參與，他們均來自香港優質顧客服務會成員的公司。他們在其公司的平均任職時長為8.82年，逾半受訪者為管理階層。是次研究對受訪員工進行了為期3周的員工壓力調查及干預措施。問卷聚焦於員工在工作中面臨的倦怠感、3種壓力，以及其應對策略。3種壓力包括挑戰性壓力，如工作量和負擔；阻礙性壓力，如官僚主義與職位矛盾；以及人際關係壓力，如同事衝突。