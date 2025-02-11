港大自主研發 口服砒霜藥治療罕見白血病 有望全球應用

砒霜原來都可以治血癌！急性早幼粒細胞白血病(APL)是一種死亡率較高的血癌，港大醫學院研究團隊成功研發出三氧化二砷(砒霜)口服藥，令患者整體存活率提升至超過97%，亦是香港首款自主研發及製造的處方藥，同時為首種獲得美國、歐洲及日本專利的藥物。 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授喬夏利醫生表示，APL是急性骨髓性白血病(AML)中一款獨特的亞型，香港每年約有25至30個新症，「患者臨床表徵包括全血球減少、瀰漫性血管內凝血，並導致凝血功能障礙等。」

早期死亡風險高 APL屬急性疾病，過往就算即時接受治療，首7天仍有多達二至三成患者因不同原因死亡，例如腦出血等。傳統治療方法包括化療加上口服全反式維甲酸(ATRA)，以及注射式藥用砒霜治療，雖然緩解率可達九成以上，惟5%至10%患者會復發，長期存活率約80%。復發患者則會採用注射式藥用砒霜治療及化療，及後考慮造血幹細胞移植。

喬夏利續指，「注射式藥用砒霜治療需要留院治療100天，患者無法如常生活，亦有可能影響心臟，對患者和醫療系統同樣是負擔。而造血幹細胞移植亦有一定程度的風險存在。」

口服藥使用簡易 大減化療需要 港大醫學院研究團隊開發的口服砒霜藥，已進行超過20年研究，先後試用於復發性APL、緩解後的維持治療，還是第一線誘導治療，都有非常理想的效果，5年存活率分別達80%、97%和100%。目前研究團亦正測試全口服治療方案(AAA)，包括口服砒霜藥、ATRA及抗壞血酸，目前整體3年存活率及無復發3年存活率均達97%。最重要是患者只須在治療期間住院14至21日觀察情況，其後便可在家自行用藥及於門診覆診，大幅減少化療需要，生活質素大為改善，而本港已有430名患者接受過口服砒霜藥治療。 取得FDA及EMA認證 目前口服砒霜藥已列入醫院管理局藥物名冊，APL公院患者可以免費使用，最近更獲得美國FDA和歐盟EMA罕見病藥物資格認定(ODD)、FDA新藥臨床研究認定資格(IND)，並於今年內開始藥物註冊研究項目，口服砒霜藥將來有望可於全球治療應用。港大醫學院臨床醫學學院內科學系講座教授鄺沃林教授續指，未來口服砒霜藥會研究用於其他白血病，以及類風濕關節炎、紅斑狼瘡等炎症相關的疾病上。

患者：猶如重獲新生 黃女士在2023年4月因為口腔潰瘍不愈求診，抽血檢查發現白血球低下，因懷疑是白血病便向私營醫療血液腫瘤科醫生求醫，抽骨髓檢查確診了APL。確診後立即開始傳統療程，包括化療及注射式砒霜藥物。化療令她脫髮，並因為易受感染而須隔離；注射式砒霜每日都要吊針數小時，她形容「好像浸在藥物中」，令她浮腫及非常辛苦。接受療程兩個月已花了260萬港元，如果完成整個療程，花費便逾千萬。有一天從病友口中得知瑪麗醫院有新藥，黃女士便即時約見喬醫生，並接受口服砒霜藥物治療，從此毋須再住院，並且在一星期後復工，去年9月更可到冰島外遊；由初期接受傳統治療的懷疑人生，到今天猶如重獲新生。現時黃女士只須維持治療便可，與康復無異。