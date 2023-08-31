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2023-08-31 12:15:16

港大護理學院迎新營疑爆性騷擾　警拘20歲男子涉非禮18歲女子　

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港大護理學院迎新營疑爆性騷擾　警方拘20歲男子涉非禮18歲女子(資料圖片)

港大護理學院迎新營疑爆性騷擾　警方拘20歲男子涉非禮18歲女子(資料圖片)

香港大學護理系迎新營早前在元朗大棠渡假村舉行，有自稱該學系新生在社交媒體專頁投稿，爆出有「組爸組媽」涉嫌在活動期間吸食大麻及有組爸疑涉非禮新生等。警方新界北總區重案組表示，昨日下午在元朗以涉嫌非禮拘捕一名20歲本地男子，涉嫌早前於大學迎新活動中非禮一名18歲女子。被捕人現正被扣留調查，案件仍在調查中，警方呼籲任何人如目睹事件或有資料提供，可致電警方。

香港大學回應傳媒查詢，指確認近期學生會迎新營事件，警方以涉嫌非禮扣留一名香港大學學生協助調查。大學重申絕不容忍不法行為，將嚴肅跟進事件。

有報稱護理學院新生在社交平台投稿，指迎新營疑發生性騷擾。

有報稱護理學院新生在社交平台投稿，指迎新營疑發生性騷擾。

新生控訴營內吸食大麻及發生性騷擾

有關新生網上投稿指，參加學會迎新營期間，第一日晚上是音樂跳舞活動，「一入到場地就聞到一陣好攻鼻嘅味」，懷疑有俗稱「組爸組媽」較高年級學生在營內吸食大麻，又指當時場內混亂間她疑遭組爸「摸手摸腳，上下其手，我感覺到佢係特登摸我嘅」；迎新營第二日，在玩水活動時，被「組爸媽」禁止穿深色上衣，需穿規定營衣，發文人指，相關T恤較薄，可見到內衣，濕水後更會「走光」。帖文又指，玩水後不能換衫並被要求酒，不少組員參與迎新營後更出現不適。

港大校長張翔指，校方十分重視事件，大學是有秩序的地方，現時正在調查階段，不方便透露細節，但校方會非常嚴肅地處理，一旦調查發現屬實，會採取紀律行動，強調校方不會容忍有關行為。主辦迎新營的港大護理學會在社交平台回應指，正積極檢視有關安排，強調會嚴正和秉公處理。學會呼籲有任何相關投訴和證據的人士，發電郵給該學會。

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