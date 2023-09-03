港大護理迎新營疑有人食大麻及非禮 陳肇始：一旦涉及違法行為 校方會「零容忍」

港大護理迎新營疑布人食大麻及非禮 陳肇始：一旦涉及違法行為，校方會「零容忍」、嚴肅處理 (資料圖片)

港大護理學會舉辦的迎新營日前有男學生，因警方以懷疑非禮新生而被拘捕，而迎新營亦傳出懷疑有人吸食大麻。香港大學基層醫療健康教研中心總監、前食物及衛生局局長陳肇始出席電台節目時表示，校方非常關注事件，警方亦介入調查，認為現階段應等待校方及警方調查，首要是尋找真相；一旦涉及違法行為，校方會「零容忍」、嚴肅處理。

大學會為宿舍的宿生提供德育教育

陳肇始續指，大學會從不同方面培育學生，例如為宿舍的宿生提供德育教育。她又表示，校方希望學生在大學獲得知識之餘，亦可在迎新營或其他學生活動中得到不同的生活體驗；但強調活動必須守法，亦要是正途。

本港目標在3年內，將吸煙率由現時的9.5%降至7.8%

另外，陳肇始亦在節目中提到，本港目標在3年內，將吸煙率由現時的9.5%降至7.8%；坦言在時間上比較急，會有一定難度，認為當局必須有政策介入。

陳肇始表示，若要降低吸煙率，必須防止青少年開始吸煙，以及協助「煙民」戒煙；強調多項本地及海外研究都顯示，吸煙危害健康，可導致心臟病及癌症等，對個人、家庭及社會都會造成很大傷害。她又指，反對控煙的聲音多元，但相信市民眼睛雪亮，如果受害的是自己的家人，想法就會有不同，強調政府有責任保障市民健康。她透露，政府目前正就控煙策略展開公眾諮詢，期望市民在月底前向當局提供意見。