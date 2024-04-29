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2024-04-29 15:06:47

港大迎新營非禮案｜女事主稱玩「火車捐山窿」遊戲被摸　指被告屢提露骨性話題

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一名香港大學男生被指在護理系學生會迎新營中非禮女新生，被控非禮和普通襲擊罪，於粉嶺裁判法院應訊。(資料圖片)

一名香港大學男生被指在護理系學生會迎新營中非禮女新生，被控非禮和普通襲擊罪，於粉嶺裁判法院應訊。(資料圖片)

一名香港大學男生被指在護理系學生會迎新營中非禮女新生，被控非禮和普通襲擊罪，今日（29日）於粉嶺裁判法院應訊。20歲被告鄧皓然報稱學生。他被控於2023年8月20日，在元朗大棠山道31號保良局賽馬會大棠度假村活動室非禮女子X。他另被控於8月21日，在同地宿舍客廳襲擊女子X。辯方會爭議被告是否在場，及相關行為是否構成普通襲擊。

事主X在屏風後出庭作供指，她當時以新生身分參加港大護理學會於8月20日至22日的迎新營，學會幹事或年長的師兄師姐會擔任「組爸媽」，帶領新生玩遊戲，同時有非港大學生擔任助手。她於8月20日晚上在渡假村活動室玩「火車捐山窿」遊戲，感覺到被人從腋下向下掃至盤骨位置，其手指觸及胸部，當時她以為是女性朋友A，「當相熟朋友玩吓」，直至回到宿舍，A告知事主當時被非禮，感到很不舒服和「核突」，兩人把事件告知兩名男組長。

翌日凌晨，X稱和各人在宿舍客廳圍圈聊天，其後一名自稱「阿強」的男子出現，並和新生交換Instagram帳號，又談及露骨的性話題，分享自己和女子嘗試發生性經驗，又借X的左手示範如何觸摸女性胸部，並用手指在她的手臂上打圈。她稱當時感覺「核突」，但在場人數甚多，為免掃興而啞忍。

辯方律師認為，「阿強」是否被告有爭議。X提到，「阿強」身穿有城大字眼的衣服，卻聲稱自己就讀港大工程學院，令X印象深刻，其後X在警方認人手續認出被告。

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案件編號：FLCC1451/2023
 

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