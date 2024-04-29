港大迎新營非禮案｜女事主稱玩「火車捐山窿」遊戲被摸　指被告屢提露骨性話題

一名香港大學男生被指在護理系學生會迎新營中非禮女新生，被控非禮和普通襲擊罪，今日（29日）於粉嶺裁判法院應訊。20歲被告鄧皓然報稱學生。他被控於2023年8月20日，在元朗大棠山道31號保良局賽馬會大棠度假村活動室非禮女子X。他另被控於8月21日，在同地宿舍客廳襲擊女子X。辯方會爭議被告是否在場，及相關行為是否構成普通襲擊。

事主X在屏風後出庭作供指，她當時以新生身分參加港大護理學會於8月20日至22日的迎新營，學會幹事或年長的師兄師姐會擔任「組爸媽」，帶領新生玩遊戲，同時有非港大學生擔任助手。她於8月20日晚上在渡假村活動室玩「火車捐山窿」遊戲，感覺到被人從腋下向下掃至盤骨位置，其手指觸及胸部，當時她以為是女性朋友A，「當相熟朋友玩吓」，直至回到宿舍，A告知事主當時被非禮，感到很不舒服和「核突」，兩人把事件告知兩名男組長。