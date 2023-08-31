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2023-08-31 22:10:00

港大醫學院加入《刺針》減少全球心因性猝死委員會 促建立疾病登記冊及急救普及化

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港大醫學院臨床醫學學院內科學系系主任謝鴻發教授與多學科國際醫學專家組成《刺針》「減少全球心因性猝死委員會」，將有助於未來十年有效減低心因性猝死。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系系主任謝鴻發教授與多學科國際醫學專家組成《刺針》「減少全球心因性猝死委員會」，將有助於未來十年有效減低心因性猝死。

心因性猝死（Sudden Cardiac Death，簡稱SCD）每年奪走全球數百萬人性命，且成因複雜；儘管心血管醫學已取得重大突破，心因性猝死仍是嚴峻的醫學及社會挑戰。港大醫學院宣導加入《刺針》新成立的「減少全球心因性猝死委員會」，盼促進跨國多學科行動，建議建立疾病登記冊及急救普及化。

香港每年每10萬人 平均有31人患心因性猝死或心臟驟停

心因性猝死經常在醫院以外發生，其存活率低至不足10%。心臟猝死前，多數患者發作前1個月內，出現不同程度的胸悶、胸痛、呼吸急促或困難、心悸等症狀，而在香港每年每10萬人中，平均有31人患心因性猝死或心臟驟停。

為應對心因性猝死為全球帶來的負擔，醫學期刊《刺針》(The Lancet)於2023年8月27日，在荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲心臟病學大會上成立「減少全球心因性猝死委員會」(下稱「委員會」)。委員會提出建議以警惕並激勵國際社會，期望在未來十年減少心因性猝死所造成的各種負擔；並呼籲國際間合作。委員會由多個醫學專科約30名國際專家組成，包括香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院內科學系系主任謝鴻發教授。

建議建立疾病登記冊及急救普及化

委員會建議建立心因性猝死的疾病登記冊，港大醫學院臨床醫學院內科學系系主任謝鴻發解釋，因病人在家中猝死，消防處卻仍然沒有紀錄；而推薦名冊能夠將所有數據輸入一個系統中，令研究人員能比較有系統收集這些數據，故希望政府接納這個建議。

他又提到，委員會建議，推行社區心肺復甦訓練，作為中學畢業或考取駕駛執照的要求。而研究團體亦要進行更多研究，將病人發病後的復甦護理變得更個人化

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