港大醫學院加入《刺針》減少全球心因性猝死委員會 促建立疾病登記冊及急救普及化

心因性猝死（Sudden Cardiac Death，簡稱SCD）每年奪走全球數百萬人性命，且成因複雜；儘管心血管醫學已取得重大突破，心因性猝死仍是嚴峻的醫學及社會挑戰。港大醫學院宣導加入《刺針》新成立的「減少全球心因性猝死委員會」，盼促進跨國多學科行動，建議建立疾病登記冊及急救普及化。

香港每年每10萬人 平均有31人患心因性猝死或心臟驟停

心因性猝死經常在醫院以外發生，其存活率低至不足10%。心臟猝死前，多數患者發作前1個月內，出現不同程度的胸悶、胸痛、呼吸急促或困難、心悸等症狀，而在香港每年每10萬人中，平均有31人患心因性猝死或心臟驟停。

為應對心因性猝死為全球帶來的負擔，醫學期刊《刺針》(The Lancet)於2023年8月27日，在荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲心臟病學大會上成立「減少全球心因性猝死委員會」(下稱「委員會」)。委員會提出建議以警惕並激勵國際社會，期望在未來十年減少心因性猝死所造成的各種負擔；並呼籲國際間合作。委員會由多個醫學專科約30名國際專家組成，包括香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院內科學系系主任謝鴻發教授。

建議建立疾病登記冊及急救普及化

委員會建議建立心因性猝死的疾病登記冊，港大醫學院臨床醫學院內科學系系主任謝鴻發解釋，因病人在家中猝死，消防處卻仍然沒有紀錄；而推薦名冊能夠將所有數據輸入一個系統中，令研究人員能比較有系統收集這些數據，故希望政府接納這個建議。

他又提到，委員會建議，推行社區心肺復甦訓練，作為中學畢業或考取駕駛執照的要求。而研究團體亦要進行更多研究，將病人發病後的復甦護理變得更個人化。