港大醫學院推4年制第二學位醫科學程　首年學額25個

港大醫學院推出了為期4年的全日制內外全科醫學士課程的第二學位入學途徑，讓持有學位的人士報讀。(資料圖片)

讀醫是許多人心儀的科目！港大醫學院推出了為期4年的全日制內外全科醫學士課程的第二學位入學途徑，讓持有學位的人士報讀。該課程已獲大學教育資助委員會批准，首年學額為25個，預計首批新生將於今年9月入學，目前正接受報名，截止申請日期為6月20日。下周三(12日)將舉行入學資訊講座。

劉澤星指，香港面臨人口老化和醫療人手不足的挑戰，加快培訓人才已成當務之急。(港大醫學院官網截圖)

港大醫學院表示，這個四年制的醫科第二學位課程與現行6年制內外全科醫學士課程的專業核心內容和評估要求一致，課程資料已提交醫委會。第一年將提供密集的臨床前培訓，第二至第四年則專注於臨床訓練，學生將與六年制MBBS課程的同學一起接受沉浸式的臨床訓練。

學院指出，循新途徑入學的學生在完成第一年課程後，可以跟隨「世界級學者」參與頂尖研究項目，或增修一年制醫學研究碩士課程，於5年內獲取兩個學位。學生亦將在本港及大灣區其他城市的公私營醫院接受為期三年的臨床培訓。

港大： 加快培訓人才已成當務之急

港大副校長(健康)兼醫學院院長劉澤星表示，全球多所頂尖醫學院，包括劍橋大學和牛津大學，已開辦4年制醫科第二學位課程。港大醫學院參考了這些課程的設計和成功經驗，並受到已錄取的第二學位醫科生的啟發，透過多元化招生促進持續發展。