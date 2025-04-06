港大醫學院為外傭辦大型健康檢查　盼提升對中風關注意識

每年的4月7日是世界健康日，港大醫學院和中風研究組首次在校園舉辦大型免費健康檢查活動，希望提升外傭對中風的關注與認識，積極預防和及早治療。Jocelyn是菲律賓家庭傭工，至今來港工作已37年，年屆60歲的她認為是時候去預防中風，於是報名參加活動，並發現自己膽固醇「踩界」及患有高血壓。

逾200外傭參加活動

活動提供BMI測試、驗血等免費健康檢查，協助外傭學習如何辨識和預防中風，並設講座讓他們了解中風的預防及管理方法。Jocelyn分享，活動有助她了解降低中風風險方法，如監察飲食習慣、做運動或練習等，計劃以後改變飲食習慣，減少食肉和攝取糖分，並向在菲律賓的親友分享。

包括Jocelyn在內，活動有逾200名外傭參加；約五成有高血壓，其中一半屬早期、三成屬第二期以上，另有四成膽固醇高。此外，活動亦發現到較嚴重個案，一名外籍男司機血壓檢查連續數次測出上壓200、下壓100，較一般血壓的上壓120、下壓80高出不少。雖然他沒有病徵，但仍被轉送至瑪麗醫院急症室作進一步檢查。

劉巨基：每年增2300宗中風一成為外傭

港大臨床副教授、中風研究及預防組主任劉巨基指，香港在過去20年來，18至55歲的年輕中風個案呈持續上升趨勢，其中6%在確診後3個月內因中風併發症而去世、21%患中度至嚴重殘疾、20%患認知障礙症。他續指，約六成中風人士在入院前均不清楚自己患血壓高或膽固醇高等問題，而在每年新增約2,300宗案例，約一成為外籍家庭傭工。

劉巨基表示，外傭未必有做過身體檢查或出席健康講座，期望活動能提升對中風的關注與認識，提高大眾對中風的認識，讓社會各界攜手合作對抗中風。他續稱，本港有逾37萬名外籍家庭傭工，照顧不少市民，相信外傭掌握有關知識對社會有一定幫助，例如分辨出正照顧的人具中風病徵，讓其及早得到治療。