港大醫學院為籲師生勿往堅尼地城用膳解畫　稱污水病毒量高千倍事前獲政府同意

港大醫學院昨日(12日)發出緊急通知，呼籲教職員及學生本周內避免到堅尼地城一帶用膳，以及參與任何需要脫去口罩的活動。有關緊急通知昨日一度引起社區恐慌，港大醫學院表示，發出緊急通知是基於該區最新的新冠病毒污水檢測結果，病毒量比最近的平均數值高超過100倍至1,000倍，並指是取得政府同意後才作出緊急通知，對於因此被指引起地區恐慌，做法惹來爭議，發言人深表遺憾。

發言人又說，在昨日(12日)早上通知政府當局及得到他們同意後，即時透過電郵及在醫學院的社媒作出內部緊急通知，希望師生在中午用膳前收到訊息，避免到該區用膳，從而有機會將病毒帶返醫院和其他醫療設施，危害設施內包括病人的使用者；因為醫學院大部分師生，每天都有機會出入醫院和該等醫療設施工作與學習。發言人認為，向師生發放有關內部訊息，是一項負責任的做法，盡量避免疫情不必要的在醫院及附近的醫療設施廣泛傳播。