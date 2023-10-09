港大醫學院研究：攝取紅肉愈多　心血管病二型糖尿病風險愈大

很多港人都「無肉不歡」，不過港大醫學院一項研究發現，人體的紅肉攝取量愈高，心血管病和二型糖尿病的風險亦會愈高，如每日多攝取50克加工紅肉，心血管病和二型糖尿病的風險分別可增加26%和44%。至於以穀物為主、多蔬菜少紅肉的東方飲食文化，患上該兩種疾病的風險亦較低，團隊建議，為保護個人心血管代謝健康等，應控制紅肉攝取量。

紅肉加工與否 患病風險俱增

港大醫學院公共衞生學院團隊大規模分析逾440萬人的數據後，納入66項分別針對心血管疾病和針對二型糖尿病的研究。以每日進食多100克未加工紅肉和50克加工紅肉計算，研究發現不論火腿、煙肉和香腸等其他冷肉的加工紅肉，或牛肉、豬肉、馬肉等未加工紅肉，隨着攝取量增多，心血管病和二型糖尿病風險會隨之增加。