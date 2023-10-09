港大醫學院研究：攝取紅肉愈多　心血管病二型糖尿病風險愈大

很多港人都「無肉不歡」，不過港大醫學院一項研究發現，人體的紅肉攝取量愈高，心血管病和二型糖尿病的風險亦會愈高，如每日多攝取50克加工紅肉，心血管病和二型糖尿病的風險分別可增加26%和44%。至於以穀物為主、多蔬菜少紅肉的東方飲食文化，患上該兩種疾病的風險亦較低，團隊建議，為保護個人心血管代謝健康等，應控制紅肉攝取量。
紅肉加工與否 患病風險俱增
港大醫學院公共衞生學院團隊大規模分析逾440萬人的數據後，納入66項分別針對心血管疾病和針對二型糖尿病的研究。以每日進食多100克未加工紅肉和50克加工紅肉計算，研究發現不論火腿、煙肉和香腸等其他冷肉的加工紅肉，或牛肉、豬肉、馬肉等未加工紅肉，隨着攝取量增多，心血管病和二型糖尿病風險會隨之增加。
多食100克未加工紅肉 心血管病風險增一成
團隊又分析25個具西方飲食文化和5個具東方飲食文化的研究，發現在東方飲食文化下，因每日多攝取加工和未加工紅肉而患上二型糖尿病的風險比率為0.96、0.71，西方飲食文化下的風險比率則為1.51、1.13。團隊認為，東方飲食文化當中蔬菜和海鮮攝取量較高，紅肉相對較少，是東、西方不同環境帶來的主要飲食文化差異。
雖然進食未加工紅肉較加工紅肉的風險稍低，但團隊發現每日多進食100克未加工紅肉，也可增加11%患上心血管病的風險，二型糖尿病風險亦多27%。為保護個人心血管代謝健康和全球公共健康、減低患上兩種疾病的風險，市民應控制紅肉攝取量。
學者憂港人食肉量增步歐美後塵
負責帶領研究團隊的港大醫學院公共衞生學院助理教授趙潔指，本港肉類輸入量逐年遞升，若港人食肉量持續，便可能步美國、歐洲、澳洲等西方飲食文化地區後塵，增加患上心血管病和二型糖尿病的風險。今次研究結果已於心血管領域權威期刊《European Heart Journal》發表。