港大醫學院自體脂肪乳房重塑手術 增癌症患者術後生活質素與自信

港大醫學院研究團隊於香港開展一項臨床試驗，率先採用「自體脂肪乳房重塑手術」，為早期乳癌患者切除腫瘤後，隨即利用自體脂肪移植技術進行乳房保留手術。研究團隊包括（左起）李中正醫生、鄺靄慧教授及張浩鴻醫生。

香港大醫學院團隊開臨床試驗，率先採用「自體脂肪乳房重塑手術」，為早期乳癌患者在切除腫瘤後即時進行自體脂肪移植，以改善術後乳房變形與組織缺損問題。此技術不僅提供新治療選擇，更有望提升患者術後生活質素與自信。團隊已成功為15名患者採取此手術，初步結果顯示創傷小、復原快，成效理想，暫未有發現嚴重併發症，或癌症復發。

傳統乳房保留手術雖能保存部分乳房，但常因組織不足導致外觀不對稱或凹陷，影響患者心理。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、乳腺外科主任兼於崇光基金教授(乳腺癌研究)鄺靄慧指出，部分患者會因外觀改變而情緒低落，甚至影響康復進度。

鄺靄慧領導的研究團隊，針對早期乳癌患者，於2024年在瑪麗醫院開始臨床試驗，在乳房保留手術中即時結合自體脂肪移植技術重塑乳房。乳腺外科與整形外科合作，於手術中即時抽取患者腹部、大腿或腰部脂肪，經處理後注射至乳房重塑形狀。