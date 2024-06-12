港大風波未平 政府成立調研小組介入 李家超：港大非屬任何人 要以大學利益為依歸

港大校政風波未有平息。日前校長張翔與校委會主席王沛詩就委任副校長一事數度隔空駁火，身兼港大校監的行政長官李家超昨指，已會見張王二人，協調溝通。政府昨午隨即宣布，就港大近期內部運作事宜成立調研小組，目標包括了解各方問題、協調溝通，以及提出建議。李家超強調，港大非屬任何人，任何事都要以大學利益為依歸。
政府昨午宣布，就港大近日內部運作事宜成立調研小組，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。政府發言人表示，經教育局向相關人士了解，發現不同人士提供的信息並不一致，需要釐清事實，並研究處理方法，而行政長官已接納建議。小組的目標有3個，包括釐清事實及了解各方問題；協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議，確保大學按《大學問責協議》的要求運作並妥善運用公帑。
教育局常秘教資會主席組成調研小組
發言人又指，社會對教資會資助大學有效提升院校管治寄予厚望。尤其珍惜港大在一代又一代人的耕耘、校內團隊的共同努力下，得來不易之卓越成就。相信成立小組可協助港大提高管治效能，同心協力推動大學再創佳績。
李家超昨早出席行會前回應港大風波時指，港大屬於香港和所有港人，並非屬於任何人，包括校長或校委會任何人；港人、學生、教職員，以及海外很多學者和青年都愛惜港大。他指，任何事都必須以大學利益為首位，大學要不斷自我完善，若行政不當就要改善，重要崗位長期懸空就要填補，程序上不清楚就要寫清楚。
李家超強調，大學財務要清晰問責，指政府每年對大學撥款數以百億元計，公帑必須用得其所，大學亦已簽署有關資助的問責協議內容，行政及管治必須遵守及符合撥款要求。
石禮謙：認同由特首處理
不同意校委會手法
港大校委會委員、前立法會議員石禮謙認同，是次校政風波應交由行政長官處理。他表示，不討論「暫任副校長」一事誰對誰錯，但不同意校委會就事件向師生校友發聲明，因信中涉不少指控，影響包括校長在內的個人聲譽，要小心處理。他曾建議，校委會先開會討論，給予相關人士解釋，才公道和符合程序公義。
他指，日前下午收到校委會的電郵，要求委員盡快回覆是否同意校委會發出有關信件，電郵指若取得過半數校委會委員同意，就會發出信件。他認為，不可以單憑人多就做，香港是法治之區，不能「未審先判」；港大是知名大學，大學應該是尋求真理和事實的地方。
民建聯表示，港大管理層在公開場合上就管理問題作出爭議並不理想，有礙大學的正常運作及良好聲譽；期望港大管理層各方全力配合調研小組工作，讓港大的管治及早重回正軌。
港大因委任副校長的風波愈演愈烈，事緣港大校委會上月表決通過委任多名副校長，人數由4人增至9人。張翔隨後發聲明，表示對委任副校一事並不知情。校委會本周日發聲明再回應事件，稱張翔並非「毫不知情」，又指數個副校長職位懸空多年，致管理問題頻生。張翔同日夜晚再發文，以10點反擊校委會的指責。