港大風波未平 政府成立調研小組介入 李家超：港大非屬任何人 要以大學利益為依歸

港大校政風波未有平息。日前校長張翔與校委會主席王沛詩就委任副校長一事數度隔空駁火，身兼港大校監的行政長官李家超昨指，已會見張王二人，協調溝通。政府昨午隨即宣布，就港大近期內部運作事宜成立調研小組，目標包括了解各方問題、協調溝通，以及提出建議。李家超強調，港大非屬任何人，任何事都要以大學利益為依歸。 政府昨午宣布，就港大近日內部運作事宜成立調研小組，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。政府發言人表示，經教育局向相關人士了解，發現不同人士提供的信息並不一致，需要釐清事實，並研究處理方法，而行政長官已接納建議。小組的目標有3個，包括釐清事實及了解各方問題；協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議，確保大學按《大學問責協議》的要求運作並妥善運用公帑。

教育局常秘教資會主席組成調研小組 發言人又指，社會對教資會資助大學有效提升院校管治寄予厚望。尤其珍惜港大在一代又一代人的耕耘、校內團隊的共同努力下，得來不易之卓越成就。相信成立小組可協助港大提高管治效能，同心協力推動大學再創佳績。 李家超昨早出席行會前回應港大風波時指，港大屬於香港和所有港人，並非屬於任何人，包括校長或校委會任何人；港人、學生、教職員，以及海外很多學者和青年都愛惜港大。他指，任何事都必須以大學利益為首位，大學要不斷自我完善，若行政不當就要改善，重要崗位長期懸空就要填補，程序上不清楚就要寫清楚。

李家超強調，大學財務要清晰問責，指政府每年對大學撥款數以百億元計，公帑必須用得其所，大學亦已簽署有關資助的問責協議內容，行政及管治必須遵守及符合撥款要求。 石禮謙：認同由特首處理

不同意校委會手法 港大校委會委員、前立法會議員石禮謙認同，是次校政風波應交由行政長官處理。他表示，不討論「暫任副校長」一事誰對誰錯，但不同意校委會就事件向師生校友發聲明，因信中涉不少指控，影響包括校長在內的個人聲譽，要小心處理。他曾建議，校委會先開會討論，給予相關人士解釋，才公道和符合程序公義。