港女大鬧越南機場斥男友「叫雞」 機艙情緒失控推跌空姐

社交平台有網民發布帖文及影片，指一對男女周日（2日）大鬧越南峴港機場，由候機室「混戰」至航班，女方當眾稱男友「叫雞」，更指控遭對方家暴，上月曾被「打40拳」，聲稱「醫院有紀錄」，男方則反駁女方出軌指控。女子其後在機艙內再次情緒失控，一度推跌空姐。最終，這對男女均被機組人員請離機艙。帖文指涉事航班為香港快運周日由越南峴港飛往香港，原定晚上7時25分開出，結果須延誤約35分鐘，《am730》正向香港快運查詢事件。
向圍觀者表示：佢打我40拳呀
該網民在社交平台Threads發布帖文及影片，可見一對情侶在候機室爭執，男子坐著，女子站在其身前，男方首先大聲指女方出軌，女子聞言即向圍觀者指罵男友：「佢叫雞呀！佢叫雞呀！佢叫雞呀！我有見到佢叫雞呀！你鍾意影就影啦！」女子續壓著男方，向圍觀者表示：「佢打我40拳呀！港怡醫院有紀錄......佢打我40拳，醫院有紀錄㗎！係呀，我有證據呀，擺上網！係你嘅損失，知道晒你嘅衰嘢！」其後，女子不斷質問：「你打我40拳呀！你有無打我40拳呀？！打我40拳呀！10月1號，港怡醫院有證據，你打咗我40拳呀！」
另一段影片亦在網上瘋傳，懷疑在機艙內拍攝，可見女子上機後情緒仍然非常激動。樓主表示，該對男女原本被安排分開坐，但該名女子在上機後向空姐要求，坐在男友身旁但被拒絕，結果再次失控推跌一名空姐。
男女均被機組人員請離機艙
片段可見，當時兩名空姐於通道嘗試攔阻女子，其中一人被推跌，有乘客高呼「Oh my god」。另一空姐從後攬實女子稱：「冷靜啲呀小姐。」該女子則表示：「我要同佢坐！佢做錯嘢！我要同佢一齊坐！係佢做錯嘢喎！」空姐見女方情緒失控，決定要求她下機：「唔好意思呀，你要落機啦！」女子這時突回復冷靜問：「咁我唔落啦，依家冷靜，係咪畀我坐呀？」但空姐堅持：「唔係囉，對唔住呀！我控制唔到你！Sorry！」女子聞言又再激動大叫：「唔落機」，兩名空姐繼續叫對方冷靜。
空姐安撫：男人係咁㗎啦
女子在此時哭鬧起來：「依家想我點呀，係咪全香港人都唔幫我呀！依家係佢做錯事！依家做錯事係佢喎！你係咪唔企我果邊呀！你哋係咪蝦我呀！」空姐再勸她到前面：「我幫你！一齊去前面，一齊返屋企先，好唔好？！男人係咁㗎啦......」這時坐在附近的男方突然大聲說：「你聽佢講？你聽佢講咩呀！我有，我X街死呀！佢精神病㗎！」有空姐示意男方不要再出聲，女子又再嚎啕大哭：「你講咩呀！」空姐再稱：「一人讓一步好唔好！我哋返香港先啦！一齊返香港，呢到點鬧都無用。」
網民讚空組訓練有素
樓主表示，最終這對男女均被機組人員請離機艙，這班原定晚上7時25分開出的航班，因此延誤約35分鐘才起飛。有網民表示，男女私事不評論，「但想讚機組人員處理恰當，明白事情起因，男女情緒起伏不斷，四個鐘機程不適宜飛行，情緒不穩相比遇到氣流更危險，請落機冷靜係好事，顧及全機人員安全和服務質素，被推到空姐盡心盡力公司必然加許，空組訓練有質素，讚！」、「若非HKExpress機組人員嘅專業服務，相信唔係delay 35分鐘咁少」、「辛苦晒空姐... 真係湊客」。