港將贏波後遭圍毆3人輕傷 亞冬運4土庫曼球員涉施襲裁定禁賽

香港男子冰球隊在亞冬運以5比1戰勝對手土庫曼後，在賽場遭對方球員圍毆，3名港隊運動員受輕傷，其中1人手部需要縫針。特首李家超到運動員村探望受傷球員，要求港協暨奧委會和文化體育及旅遊局跟進事件；港協暨奧委會強烈譴責事件，而4名襲擊港隊的土庫曼球員被裁定不得參與餘下賽事。
現正在哈爾濱舉行的亞冬運，香港男子冰球隊前日在小組賽C組以5比1擊敗土庫曼隊，未料雙方在比賽結束後的握手環節爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭對方圍毆約1分鐘，其間有人頭盔飛脫和以雙手護頭，裁判隨後在場宣布3名土庫曼球員因打架被處以「5分鐘大罰及20分鐘違例」懲罰。
李家超探受傷球員讚港隊冷靜克制
身處哈爾濱的李家超昨早與文體旅局長羅淑佩，前往運動員村探望3名受傷港隊球員，有受傷球員向他稱是被對方的冰刀弄傷。李家超指，受傷球員身體狀況並無大礙，晚上可以繼續作賽對戰吉爾吉斯，又讚揚港隊球員在今次事件中保持冷靜和克制，堅守體育精神，展現出香港運動員的專業和體育道德。他又稱，已要求港協暨奧委會和文體旅局跟進事件，保障港隊運動員安全。亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛透露，醫療團隊經詳細檢查後確認3名運動員在事件中受輕傷，其中1人手部需要縫針，經治療後3人均無大礙。
港協暨奧委會：強烈譴責
港協暨奧委會強烈譴責蓄意襲擊行為，事後已透過錄影片段了解整體情況，又指已接獲國際冰球總會通知，出手施襲的4名土庫曼運動員被即時停賽，不能參與亞冬運餘下賽事。霍啟剛歡迎國際冰球總會迅速回應並公平處理事件，強調不論賽果如何，運動員都不應遭受暴力對待，形容這絕非文明社會所願見。他又鼓勵所有運動員和代表團成員，繼續保持信心，以正面積極的態度迎接餘下賽事，發揮不屈不撓的香港精神。