港將贏波後遭圍毆3人輕傷 亞冬運4土庫曼球員涉施襲裁定禁賽

香港男子冰球隊在亞冬運以5比1戰勝對手土庫曼後，在賽場遭對方球員圍毆，3名港隊運動員受輕傷，其中1人手部需要縫針。特首李家超到運動員村探望受傷球員，要求港協暨奧委會和文化體育及旅遊局跟進事件；港協暨奧委會強烈譴責事件，而4名襲擊港隊的土庫曼球員被裁定不得參與餘下賽事。

現正在哈爾濱舉行的亞冬運，香港男子冰球隊前日在小組賽C組以5比1擊敗土庫曼隊，未料雙方在比賽結束後的握手環節爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭對方圍毆約1分鐘，其間有人頭盔飛脫和以雙手護頭，裁判隨後在場宣布3名土庫曼球員因打架被處以「5分鐘大罰及20分鐘違例」懲罰。