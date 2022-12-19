港擬納內地器官分配系統　病人組織：盼容許港人按個人意願捐贈或接受

患急性心衰竭的4個月大女嬰芷希，近日接受來自內地腦幹死亡幼童的心臟，在香港兒童醫院成功完成換心手術，成為本港首宗移植手術的器官來自內地。內地媒體引述醫務衛生局長盧寵茂表示，希望將香港納入中國人體器官分配與共享系統，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌今日(19日)在電台表示，應該容許病人去選擇。

彭鴻昌： 應容許病人可選擇

彭鴻昌指，在法規上如何符合各自的法規，醫學上都可有公認的標準，他希望香港與內地建立機制相互配對合適的器官捐贈，港人可按個人意願決定是否捐贈器官予內地病人，或者接受來自內地的器官，譬如有些病人不介意的，可以接受內地捐贈者的器官便可加入，相反有些病人亦有自己的考慮，他們不希望這樣參與的，應容許他們可選擇。

他又補充，本港的捐贈數字排名近乎全球最低，現時排在心肺移植輪候名冊有70多名病人，每人平均要等7年才等到合適器官移植，病人很多時候未等到就過身。

陳智仁：內地器官買賣無實質證據

另外，港大臨牀醫學學院教授及肝臟移植科主管陳智仁表示，今次換心事件對病人相當鼓舞，認為女嬰心臟細小，要在香港等到合適捐贈的機會難，並形容本港的捐贈數字令人失望。他又指，過去有聲音質疑內地器官捐贈的來源，擔心背後有器官買賣，惟相關指控一直無實質證據。