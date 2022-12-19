陳智仁：本港或可納入內地器官共享機制 香港捐贈數字令人失望

患「擴張性心肌病變」出現心衰竭的4個月大女嬰芷希，日前成功在香港兒童醫院完成換心手術，成為本港首宗用來自內地的器官進行移植。港大肝臟移植科主管陳智仁表示，事件對病人及家屬均非常鼓舞，現時要觀察手術後會否出現排斥。

陳智仁在一個電台節目表示，今次情況很特別，女嬰心臟細小，要在香港等到合適捐贈的機會難。今次「特事特辦」例子，可以作為契機，讓香港納入內地器官分配共享系統，期望內地與特區政府可設立清晰透明的機制，協助更多有需要的市民。