陳智仁：本港或可納入內地器官共享機制 香港捐贈數字令人失望

患「擴張性心肌病變」出現心衰竭的4個月大女嬰芷希，日前成功在香港兒童醫院完成換心手術，成為本港首宗用來自內地的器官進行移植。港大肝臟移植科主管陳智仁表示，事件對病人及家屬均非常鼓舞，現時要觀察手術後會否出現排斥。
陳智仁在一個電台節目表示，今次情況很特別，女嬰心臟細小，要在香港等到合適捐贈的機會難。今次「特事特辦」例子，可以作為契機，讓香港納入內地器官分配共享系統，期望內地與特區政府可設立清晰透明的機制，協助更多有需要的市民。
陳智仁：內地器官買賣無實質證據
陳智仁又指，過去內地以心臟停頓作為死亡定義，香港就接受腦幹死亡，但內地近年多了接受腦幹死亡的捐贈。國際心肺移植學會表明不會接受中國的器官作移植，他表示，過去有聲音質疑內地器官捐贈的來源，擔心背後有器官買賣，但有關指控一直無實質證據，隨著國家的器官捐贈系統越來越清晰透明，相信可確保器官捐贈者是無償捐贈。而且本港的捐贈數字令人失望，每百萬人只有不足5名捐贈者，與西班牙及美國等西方國家相差10倍，今年截至昨日只有16宗屍肝移植手術。
移植協會：病人立場來說是好事
香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡，亦在電台節目中表示，從病人立場來說是好事，稱海外一直都存在跨境器官捐贈機制，香港與內地接近，日後若能「互通有無」並非壞事。周嘉歡指過去曾有謠言稱，香港與內地將互通器官移植，導致本港登記器官移植的數字一度下跌，反映港人當時有疑慮，但認為現時港人的觀感可能有所改變。但一時較難說服外國信任中國，只能靠時間累積聲譽。