港最大規模卡牌展11.22舉行 業界︰冀成亞洲藏品 卡牌交易樞紐

隨著動漫、體育文化及產品愈受追棒，卡牌文化及市場近年發展急速，不少高端品牌或潮玩角色均推出卡牌，吸引本港及全球各地大批卡迷收藏。本港近年亦正藉著地理及稅務優勢，每年吸引海內外收藏家垂青來港觀摩，亞洲著名收藏卡業務品牌「Grade 10」指，這有助本港發展成亞洲文化藏品與卡牌交易的樞紐。「Grade 10」將於本月在本港舉行第四屆卡牌展《Grade 10 Festival》，預計吸引逾2萬名卡迷入場，屬規模是歷年之最。
第四屆卡牌展《Grade 10 Festival》將於本月22至23日，在灣仔合和酒店舉行，今年有逾120間來自世界各地的參展商，包括中國內地、美國、日本、韓國等，涵蓋多家知名卡牌發行商及交易平台等，雲集本港交流及交換珍藏；並計劃建立卡牌文化藏品中央存放中心，以及打造卡牌AI人工智能資料訊平台《Grade 10 AI》，為卡迷提供即時成交價格查詢與藏卡背景解析，掌握市場動態。
逾120家參展商 料2萬人次入場
屆時會場亦會推出新卡牌，並展出不同類型的卡類藏品供卡迷欣賞；會場劃分6大展區，包括評鑑區、遊戲區、交流區、交易區、拍賣會及特別卡牌展示區，亦有分享會讓不同界別人士，分享自身藏卡經歷及體驗，當中包括一對同樣熱愛卡牌的父子，他們透過卡牌增進情感交流，並鼓勵孩子減少使用手機。
「Grade 10」董事總經理陳家健期望，在收藏品市場高速成長的帶動下，本港憑藉自由市場環境與稅務優勢，將有助成為亞洲卡牌與收藏品交易中心及樞紐。
另外，「Grade 10」行政總裁陳展程表示，目前大型卡牌賽事主要集中在美國或海外地區，《Grade 10 Festival》作為香港規模最大的卡牌展，會計劃投入更多資源推動此香港品牌衝出國際，致力成為亞洲最大的卡牌與文化收藏盛事。