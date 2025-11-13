港最大規模卡牌展11.22舉行 業界︰冀成亞洲藏品 卡牌交易樞紐

第四屆卡牌展《Grade 10 Festival》本月22至23日在灣仔合和酒店舉行。

逾120家參展商 料2萬人次入場

屆時會場亦會推出新卡牌，並展出不同類型的卡類藏品供卡迷欣賞；會場劃分6大展區，包括評鑑區、遊戲區、交流區、交易區、拍賣會及特別卡牌展示區，亦有分享會讓不同界別人士，分享自身藏卡經歷及體驗，當中包括一對同樣熱愛卡牌的父子，他們透過卡牌增進情感交流，並鼓勵孩子減少使用手機。

「Grade 10」董事總經理陳家健期望，在收藏品市場高速成長的帶動下，本港憑藉自由市場環境與稅務優勢，將有助成為亞洲卡牌與收藏品交易中心及樞紐。