港有集會悼烏魯木齊大火死者 鄧炳強：再次顏色革命雛形

鄧炳強批評，有人死心不息危害國家和香港安全，刻意利用社會矛盾事件為藉口，希望「集氣」煽動分化，並以大專院校為基地，組織他人上街。他表示，若不想香港重回2019年不堪狀態，一定要防患於未然。

新疆烏魯木齊上周四發生10死9傷的住宅大廈大火，引發內地部分城市出現反封控抗議，本港大學和街頭亦有市民舉起紙張集會悼念。保安局長鄧炳強(圓圖)昨主動提及，有人在不同社交平台，包括反華為主社交平台，借悼念火災為名，試圖策動針對中央的活動，當中有2019年反修例事件的積極分子，形容行動有高度組織，是「再次顏色革命的雛形」。

寫要求領袖下台字句或違國安

鄧炳強又稱，不少年輕人愛國和有理想，希望他們不要被煽動危害國家安全，大家應譴責一切破壞社會安寧和暴力行為，大專院校管理層亦有責任防止校園再次淪為「黑暴」基地，強調任何人不論身分，包括是否內地學生或傳媒，在法律面前都人人平等，如果違法，就必定會負上後果，執法部門會嚴正執法。

至於手持白紙是否違反國安法，鄧炳強指需視乎情况及圖謀，而近日有人示威時舉起寫有要求領袖下台或批評濫權的字句，正是想顛覆政權，有可能違反國安法。

另外，就有互聯網搜尋器在搜索有關香港及國歌的關鍵詞時，反修例歌曲卻排在搜尋結果前列位置，鄧炳強指創科及工業局及資科辦已就有關情況向相關搜尋器的供應商提出嚴正交涉，要求正視情況及嚴肅跟進，政府亦書面要求服務供應商將正確資訊在搜尋結果中置頂。他引述服務供應商稱會作跟進，當局會密切留意事態發展。