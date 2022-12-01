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2022-12-01 04:30:52
日報

港澳中聯辦設靈堂供弔唁 李家超表示深切哀悼

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前國家主席江澤民逝世，特首李家超表示深切哀悼，指江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，開創國家全面改革開放新局面，實施依法治國基本方略，實現香港、澳門順利回歸，貢獻偉大，代表特區政府向江澤民家屬致以深切慰問。李家超指，江澤民是中共第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者，為國家開創全面改革開放局面，堅持「和平統一、一國兩制」方針，實現港澳順利回歸。他表示，將和特區政府繼續全力以赴全面準確貫徹落實「一國兩制」原則，確保香港長期繁榮穩定，為實現中華民族偉大復興作出貢獻。
另外，港澳中聯辦設靈堂供弔唁。

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