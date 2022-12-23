港澳直通巴港澳快線明起恢復營運　噴射飛航暫未復航(附班次表)

澳門今日(23日)起取消港、台及外國入境人士核酸檢測，另澳門健康碼不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第3天亦不再需要接受核酸檢測。澳門交通事務局今日宣布，港澳直通巴士港澳快線將於明日(24日)起恢復營運，恢復部分往返港澳市區的班次。

業界：新年後或復航有望

至於本港的港澳碼頭仍然關閉，高速客輪服務往返香港及澳門的噴射飛航，客戶服務員回覆查詢稱，現階段將就復航作準備，並請客戶繼續與有關當局密切聯繫，待獲政府相關批示以配合其通關計劃，屆時將公布復航消息，目前未有復航時間表。

經民聯旅遊事務委員會主席黃進達表示，目前只有金巴公司可以為來往港澳的市民提供巴士服務服務，熱切期待相關公司可以短期內增加班次。至於船務往來，他則稱仍需待政府宣布何時重開港澳碼頭。他表示，儘管政府宣布港澳碼頭重開，但部份前線員工已轉職至其他崗位，聘請相關人員回來工作亦需時間，「(恢復船務)不是幾天內會發生的事情」，估計聖誕前時間太緊迫，兩地無法恢復船務，但相信新年之後或復航有望。