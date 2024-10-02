港股大時代｜網上湧現「一夜致富」神話　內地和尚趕開戶　網民：魚翅撈嘅好日子再來

中央在國慶假期前出動「連續拳」來救市，除了宣布降準，還「放水」1萬億人民幣以支援金融市場，並放寬房地產限制等措施。消息一經公布，中港兩地股市連日急升。港股方面，自9月23日以來，恒生指數至今天(2日)收市已狂漲逾4,000點，突破22,000點水平。至於內地A股市場，自9月24日以來，短短5個交易日內，上證指數上漲了21%，深圳成指上漲30%，創業板上漲42%，科創板則上漲了36%。連日來，本港及內地網絡上湧現「一夜致富」的新聞，甚至有本地網民表示：「魚翅撈(飯)嘅好日子再來了。」

內地 大媽聊股票 作家中斷更新稱「財務自由了」

雖然國慶十一長假期間北水暫停，但港股和國企指數不但未如外界預期那樣回調，反而出現大量資金瘋狂湧入，連日急升逾千點，今日更高見22,667點，突破了去年1月中的高位。不僅香港市場如此，內地A股也受到追捧。據內媒報道，「A股徹底爆了，現在進場還來得及嗎？」成為內地最新的熱話。雖然部分官媒的微博文章已禁止針對這一熱門話題留言，但微博上仍充滿了關於A股和港股升市的討論。

與此同時，本港和內地網絡上開始湧現「一夜致富」的牛市神話。在Facebook的社交群組中，有網民發帖提問：「最近有冇留意身邊多咗千萬富翁？」內媒《每日經濟新聞》近日報道指出，A股市場已經很久沒有如此熱鬧，券商營業部開戶人數爆滿，甚至連菜市場的大媽和快遞小哥都在聊股票。更有內地網絡小說作家聲稱，因為「這幾天賺了300多萬人民幣」，宣布斷更(即中斷更新)，表示不再連載他的網上作品，因為他已靠炒股實現了「財務自由了」。