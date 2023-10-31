港車北上攻略｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險一文睇清 (持續更新)

港車北上｜在2023年6月1日起，本港政府公布「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，合資格的香港獲批私家車，將在可於7月1日零時起，申請經港珠澳大橋來往香港與廣東省。以下《am730》將為讀者整合香港私家車往來內地申請方法、條件、費用等所有資訊。
港車北上｜甚麼是港車北上？
據本港運輸署資料顯示，「港車北上」計劃是指允許合資格的香港私家車，可在無須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，代表港人可以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。而粵、港兩地政府，已同意於2023年6月1日上午9時起，接受合資格的香港私家車申請「港車北上」，並於2023年7月1日零時起開始讓已獲批的香港私家車經大橋往來香港與廣東省。
港車北上｜申請資格
港車北上｜本港申請人資格
香港政府表示，申請人需為持有有效「香港居民身份證」及「回鄉證」的香港居民，以及須領有其他相關的證件，包括香港及內地的駕駛執照/駕駛證（如申請人屬其中一名指定司機）；至於申請人須為申請私家車的登記車主。
港車北上｜本港車輛符合資格
申請的車輛亦要附合指定要求：
- 有關車輛的登記車主，必須以個人名義持有
- 車輛包括司機位，需為8座位或以下
- 車長小於6米
- 車輛需持有有效的香港車輛牌照
- 獲批准的車輛會獲運輸署發出封閉道路通行許可證，以及內地的電子臨時入境機動車牌證「電子牌證」
至於按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》規定，車輛註冊登記6年，或出廠年限6年以上，需提交機動車安全檢驗合格證明。
港車北上｜本港司機符合資格
根據每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機（其中一個司機可為申請人）駕駛往來香港與廣東省。
指定司機須為持有有效香港居民身份證的香港居民。此外，申請人需注意，申請人不會自動成爲其中一名指定司機。如申請人指定自己為其中一名指定司機，須於申請表格中填寫有關資料，並上載申請人的內地機動車駕駛證的正面及副頁的彩色副本。
港車北上｜申請方法
因港珠澳大橋香港連接路段為封閉道路，申請人必須為進入廣東省的私家車申請「封閉道路通行許可證」，而「港車北上」只接受網上遞交申請。申請人需透過「港車北上」指定網站遞交申請及相關證明文件，包括：
港車北上｜申請人（車主）
- 香港居民身份證
- 回鄉證
- 香港車輛登記文件
- 車輛檢驗及格證明書（適用於車齡達6年或以上的香港私家車「驗車紙」）
港車北上｜申請人（司機）
- 香港居民身份證
- 回鄉證或者外國護照及有效簽證等有效簽證及有效出入境證件
- 香港正式駕駛執照
- 內地機動車駕駛證
每一位指定司機均須填妥及簽署一份「指定司機聲明書」，以同意被提名為「港車北上」的其中一名指定司機、遵守所有與申請「港車北上」 的有關規定，及有關同意個人資料使用聲明。
港車北上｜申請費用
運輸署表示，申請會收取申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年港幣540元，或每月港幣45元；而安裝車輛RFID卡機及查驗車輛將收取費用，詳情請留意內地相關機構稍後公布。申請人亦需注意，內地部門不會要求申請人在網上繳交任何費用或提交信用卡資料。
除此之外，申請人亦要購買購買車輛保險。在收到審核通知後，申請人可透過「港車北上」指定網站的連結前往內地「港車北上管理服務系統」查詢申請情況，及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 ，即「機動車交通事故責任強制保險」。
至於現有申請人可於「封閉道路通行許可證」有效期屆滿前30日內，重新登記抽籤，中籤的申請人可於獲派發的指定時間內透過「港車北上」指定網站重新遞交「港車北上」申請，並向運輸署繳交申請「封閉道路通行許可證」的費用。
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港車北上｜申請方法及程序
港車北上｜程序一：網上遞交申請
符合資格的申請人，需先透過「港車北上」指定網站就申請登記電腦抽籤。經電腦抽籤獲申請日期的申請人，可在指定的時間內透過「港車北上」指定網站遞交「港車北上」申請，並向運輸署繳交申請「封閉道路通行許可證」的費用。
港車北上｜程序二：兩地政府審批申請
運輸署收到申請後會根據提交資料作初步審批，內地部門亦會作出審核，並會以申請時提供的電郵或內地手機短訊通知申請人審批情況及分階段進行所需手續，包括：前往香港指定驗車地點查驗車輛；購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」或「等效先認」保險；及到內地自助採檢中心辦理備案手續 （如有需要）。
港車北上｜程序三：上載文件
收到通知後，申請人可透過「港車北上」指定網站的連結前往內地「內地信息管理服務系統」查詢申請情況及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」，而有關電子臨時入境機動車牌證的有效期必須與「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」的有效期一致，但最長不得超過一年。
由於運輸署發出的「封閉道路通行許可證」有效期須與內地「電子牌證」的有效期一致，故此申請人必須確保申請「許可證」時，選擇與「交強險」相同的有效期，因按內地政府資料，珠海交警在內地保險生效後才會作出審批。如上載保險時，該保險已生效，珠海交警將隨即作出審批。如該保險仍未生效，珠海交警只會在保險生效後才會作出審批。申請人在購買內地保險前宜先了解有關要求。
港車北上｜程序四：審核通過
內地政府會審核申請資料、車輛查驗報告及保險等資料，如審核獲得通過，內地政府會向申請人發出電子臨時入境機動車牌證，屆時本港運輸署約需時一個工作天，以接收及處理內地審核結果及電子臨時入境機動車牌證的資料，並將於完成資料核對後的兩個工作天內透過電子郵件和郵寄方式通知申請人其申請結果。如申請獲得批准，運輸署將同時運輸署會簽發並以平郵方式郵寄相關的「許可證」予申請人。
港車北上｜程序五：預約通關及出發
申請人在獲發內地「電子牌證」及運輸署「許可證」後，需先透過「港車北上」指定網站在「指定日子預約系統」預約指定日子及時間方可出行經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。成功預約後，司機須按已預約的日期及時間駕車經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。
港車北上｜常見問題：
港車北上｜港車北上是甚麼？
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港車北上｜如何申請港車北上？
因港珠澳大橋香港連接路段為封閉道路，申請人必須為進入廣東省的私家車申請「封閉道路通行許可證」，而「港車北上」只接受網上遞交申請。申請人需透過「港車北上」指定網站遞交申請及相關證明文件，包括......觀看更多