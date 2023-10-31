港車北上攻略｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險一文睇清 (持續更新)

港車北上｜在2023年6月1日起，本港政府公布「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，合資格的香港獲批私家車，將在可於7月1日零時起，申請經港珠澳大橋來往香港與廣東省。以下《am730》將為讀者整合香港私家車往來內地申請方法、條件、費用等所有資訊。

港車北上｜甚麼是港車北上？ 據本港運輸署資料顯示，「港車北上」計劃是指允許合資格的香港私家車，可在無須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，代表港人可以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。而粵、港兩地政府，已同意於2023年6月1日上午9時起，接受合資格的香港私家車申請「港車北上」，並於2023年7月1日零時起開始讓已獲批的香港私家車經大橋往來香港與廣東省。 港車北上｜申請資格 港車北上｜本港申請人資格 香港政府表示，申請人需為持有有效「香港居民身份證」及「回鄉證」的香港居民，以及須領有其他相關的證件，包括香港及內地的駕駛執照/駕駛證（如申請人屬其中一名指定司機）；至於申請人須為申請私家車的登記車主。

港車北上｜本港車輛符合資格 申請的車輛亦要附合指定要求： 有關車輛的登記車主，必須以個人名義持有

車輛包括司機位，需為8座位或以下

車長小於6米

車輛需持有有效的香港車輛牌照

獲批准的車輛會獲運輸署發出封閉道路通行許可證，以及內地的電子臨時入境機動車牌證「電子牌證」 至於按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》規定，車輛註冊登記6年，或出廠年限6年以上，需提交機動車安全檢驗合格證明。 港車北上｜本港司機符合資格 根據每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機（其中一個司機可為申請人）駕駛往來香港與廣東省。 指定司機須為持有有效香港居民身份證的香港居民。此外，申請人需注意，申請人不會自動成爲其中一名指定司機。如申請人指定自己為其中一名指定司機，須於申請表格中填寫有關資料，並上載申請人的內地機動車駕駛證的正面及副頁的彩色副本。

港車北上｜申請方法 因港珠澳大橋香港連接路段為封閉道路，申請人必須為進入廣東省的私家車申請「封閉道路通行許可證」，而「港車北上」只接受網上遞交申請。申請人需透過「港車北上」指定網站遞交申請及相關證明文件，包括： 港車北上｜申請人（車主） 香港居民身份證

回鄉證

香港車輛登記文件

車輛檢驗及格證明書（適用於車齡達6年或以上的香港私家車「驗車紙」） 港車北上｜申請人（司機） 香港居民身份證

回鄉證或者外國護照及有效簽證等有效簽證及有效出入境證件

香港正式駕駛執照

內地機動車駕駛證 每一位指定司機均須填妥及簽署一份「指定司機聲明書」，以同意被提名為「港車北上」的其中一名指定司機、遵守所有與申請「港車北上」 的有關規定，及有關同意個人資料使用聲明。