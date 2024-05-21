港車北上｜本港車輛符合資格 申請的車輛亦要附合指定要求： 有關車輛的登記車主，必須以個人名義持有

車輛包括司機位，需為8座位或以下

車長小於6米

車輛需持有有效的香港車輛牌照

獲批准的車輛會獲運輸署發出封閉道路通行許可證，以及內地的電子臨時入境機動車牌證「電子牌證」 至於按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》規定，車輛註冊登記6年，或出廠年限6年以上，需提交機動車安全檢驗合格證明。 港車北上｜本港司機符合資格 根據每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機（其中一個司機可為申請人）駕駛往來香港與廣東省。 指定司機須為持有有效香港居民身份證的香港居民。此外，申請人需注意，申請人不會自動成爲其中一名指定司機。如申請人指定自己為其中一名指定司機，須於申請表格中填寫有關資料，並上載申請人的內地機動車駕駛證的正面及副頁的彩色副本。

港車北上｜申請方法 因港珠澳大橋香港連接路段為封閉道路，申請人必須為進入廣東省的私家車申請「封閉道路通行許可證」，而「港車北上」只接受網上遞交申請。申請人需透過「港車北上」指定網站遞交申請及相關證明文件，包括： 港車北上｜申請人（車主） 香港居民身份證

回鄉證

香港車輛登記文件

車輛檢驗及格證明書（適用於車齡達6年或以上的香港私家車「驗車紙」） 港車北上｜申請人（司機） 香港居民身份證

回鄉證或者外國護照及有效簽證等有效簽證及有效出入境證件

香港正式駕駛執照

內地機動車駕駛證 每一位指定司機均須填妥及簽署一份「指定司機聲明書」，以同意被提名為「港車北上」的其中一名指定司機、遵守所有與申請「港車北上」 的有關規定，及有關同意個人資料使用聲明。

至於市民亦可使用另一方法申請內地「電子駕駛證」，只要在手機上下載指定App「交管12123」，然後按指示註冊帳號，並填寫個人資料，最後依次上傳證明文件及照片等資料即可。 不過要注意，iPhone用家必須轉換Apple ID的地區為中國，方可於中國版App Store中下載App；若是使用Android的用家，則可直接用手機在官方網站下載安裝。 港車北上｜程序四：審核通過 內地政府會審核申請資料、車輛查驗報告及保險等資料，如審核獲得通過，內地政府會向申請人發出電子臨時入境機動車牌證，屆時本港運輸署約需時一個工作天，以接收及處理內地審核結果及電子臨時入境機動車牌證的資料，並將於完成資料核對後的兩個工作天內透過電子郵件和郵寄方式通知申請人其申請結果。如申請獲得批准，運輸署將同時運輸署會簽發並以平郵方式郵寄相關的「許可證」予申請人。 港車北上｜程序五：預約過關及出發 申請人在獲發內地「電子牌證」及運輸署「許可證」後，需先透過「港車北上」指定網站在「指定日子預約系統」預約指定日子及時間方可出行經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。成功預約後，司機須按已預約的日期及時間駕車經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。

港車北上｜ 續期申請安排 運輸署宣布，「港車北上」續期安排已優化，合資格的續期申請人無需參與電腦抽籤，便可在運輸署分配的指定時間內於網上提交續期申請，並須符合下列全部條件： 申請人不變

車輛不變（包括車輛登記號碼、車身顔色及底盤號碼／車輛識別號碼等）

指定司機不變（包括指定司機人數及其香港身份證號碼等） 若有任何一項不符合，均須重新參與電腦抽籤，並於獲分配指定時段內以新申請方式遞交「港車北上」申請。 港車北上｜ 放寬登記抽籤時限 運輸署指，為便利遞交新申請者參與電腦抽籤，登記抽籤時限亦已放寬，由封閉道路通行許可證有效期屆滿前30日放寬至60日前。 而由2024年5月20日起，持有效「港車北上」牌證人士可透過指定網頁的新功能「查詢續期申請邀請詳情」，查詢是否受邀遞交續期申請、獲分配的申請時段及登入密碼等資訊。 運輸署完成初步審批後，會於內地電子臨時入境機動車牌證有效期屆滿前30日內將申請轉交內地相關部門處理，屆時將有電郵通知申請人，申請人亦可自行於指定網頁查閲個別申請狀況。 連結：港車北上網上服務系統