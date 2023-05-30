港車北上｜今續接受抽籤登記　汽車會籲先申領當地車牌

「港車北上」昨日及今日接受首輪網上登記抽籤，明日公布結果。如果通過批核，申請人可於7月1日起，駕車經港珠澳大橋口岸往來香港和廣東省。。運輸署昨稱，截至昨午5時，收到約9,500個登記。
汽車會：倘申請過程阻滯多或影響意欲
香港汽車會會長李耀培今早(30日)在電台節目中表示，昨日早上有會員申請時遇上網絡擠塞，希望有關問題得到解決。而現時申請眾多，反映「港車北上」對車主來說頗吸引，但擔心若申請過程遇上很多阻滯，多次抽籤也未能成功，可能會影響申請意欲。
兩地電動車充電制式不同
對於有車主計劃中籤後，才申請廣東省駕駛執照。李耀培指，有部分申請者打算一旦中籤才到內地領取當地車牌，但中籤人士需要於公布72小時內，提交所有相關文件的問題，惟現時內地有關部門申請駕照人數眾多，有機會未必能夠趕及。他提醒申請者要領取好駕駛執照，才申請抽籤。同時，他又提醒本港電動車主，於內地充電時，是採用內地標準的充電線，與本港採用的歐洲制式不同，要用轉換器充電。
立法會交通事務委員會委員陸頌雄表示，運輸署可在申請網站加設提示，提醒申請者在抽籤前需準備好什麼文件，例如兩地駕駛執照等，若文件齊備，相信中籤後有72小時提交文件是足夠。他又關注港珠澳大橋處理車流的能力，期望當局增加處理的人手，以及過關的閘口和閘機。至於申請工作上，建議將每次抽籤時間隔距延長，增加每次中籤的機會。