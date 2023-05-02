港車北上7.1實施 車主先抽籤再申請 可在港驗車 買跨境車保

申請港車北上的港人須符合指定要求(見表)，包括中港兩地駕駛執照。符合資格的人需先透過指定網站就申請登記電腦抽籤。首輪抽籤報名日期為本月29日及30日，結果本月31日公布，中籤者6月1日上午9時起，可按系統隨機分配的日期，於指定時間內遞交申請。

港車北上終敲定落實日期！政府昨公布粵港政府同意於6月1日起，接受合資格的香港私家車申請，並7月1日起，讓獲批車輛經港珠澳大橋往來粵港兩地。為有序推行，計劃推出初期將有配額，並以電腦抽籤分配。香港車主只須在香港指定地點驗車，及可直接向香港的保險公司投保符合規定的保險，毋須另行投保內地相關保險。

為有序推行計劃，開放申請後首星期每個工作天接受200個申請，由第二星期起每個工作日接受300個申請，其後按情況逐步提升數目。經兩地部門審批後，會再通知申請者分階段做所需手續，包括前往香港指定地點驗車，及按指示上傳跨境汽車保險資料。如獲批內地政府會發出「電子牌證」；運輸署會簽發及郵寄相關的「封閉道路通行許可證」予申請人。

獲批後要先預約出行日

不過，每日出行車輛數目會設上限，獲發港車北上牌證的申請人每個月的月中開始，可在網上預約下一個月的指定時段出行，若預約申請超出每日出境上限會以抽籤分配。當局提醒，內地部門不會要求市民在網上繳交任何費用或提供信用卡資料。

保險業監管局指，就計劃已協調保險公司，7月1日起經港車北上進入廣東省行駛的香港私家車車主或司機，向香港保險公司投保「等效先認」保單，受保範圍擴大至內地的法定汽車第三者責任保險，即車主毋須分別購買兩地保單。目前已有16間香港保險公司可推出「等效先認」產品。保監局建議司機隨身攜帶紙本保單，以備內地交警截查時可出示證明。

香港汽車會會長李耀培提醒，司機要留意內地法則及兩地駕駛習慣有別，如內地行車線是「右上左落」，而香港則「左上右落」；內地的高速公路時速限制和公路出口方向與香港不同。