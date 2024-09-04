港鐡月底辦Chill Fun鐵路樂園 巨型充氣列車模擬駕駛室免費打卡試玩

港鐡今年迎來45周年！為慶祝如此大事，港鐡將於九月底，一連五天在中環海濱活動空間舉辦大型嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」，活動設機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點，其中最有趣的便是「Pop-up駕駛室」，遊人可在日常用作訓練車長的模擬駕駛室，親身體驗車長工作；市民可免費入場。

「Chill Fun鐵路樂園」在9月25日至29日(星期日)舉行，活動佔地達三萬六千平方米，分為五大園區，多角度輕鬆體驗鐵路相連社區的足跡；當中別具特色的是全港首個戶外車長訓練模擬駕駛室，讓市民有機會一嘗駕駛列車樂趣，並首度展出多款港鐵維修車輛。另外，8米高巨型充氣列車將注目登場，並設有多個以鐵路為主題的機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點，以及有多款地道小食發售，入場人士亦有機會贏取過萬份限定紀念品，為市民締造歡欣滿載的回憶。