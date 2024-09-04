港鐡月底辦Chill Fun鐵路樂園 巨型充氣列車模擬駕駛室免費打卡試玩

港鐡今年迎來45周年！為慶祝如此大事，港鐡將於九月底，一連五天在中環海濱活動空間舉辦大型嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」，活動設機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點，其中最有趣的便是「Pop-up駕駛室」，遊人可在日常用作訓練車長的模擬駕駛室，親身體驗車長工作；市民可免費入場。
「Chill Fun鐵路樂園」在9月25日至29日(星期日)舉行，活動佔地達三萬六千平方米，分為五大園區，多角度輕鬆體驗鐵路相連社區的足跡；當中別具特色的是全港首個戶外車長訓練模擬駕駛室，讓市民有機會一嘗駕駛列車樂趣，並首度展出多款港鐵維修車輛。另外，8米高巨型充氣列車將注目登場，並設有多個以鐵路為主題的機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點，以及有多款地道小食發售，入場人士亦有機會贏取過萬份限定紀念品，為市民締造歡欣滿載的回憶。
金澤培：互動遊樂回顧港鐵足跡
港鐵公司行政總裁金澤培表示，港鐵公司一直致力連繫及建設社區，陪伴香港人生活的每一程；為感謝市民45年來的支持，港鐵舉辦大型嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」，透過多元化鐵路為題的活動，與眾同樂，以互動遊樂方式回顧港鐵連繫社區發展的足跡，同時加深市民對鐵路的認識，將快樂傳遞給每一位市民，貫徹港鐵與社會各界連繫相伴的初心，一點一點，將你我拉近。
周末入場須預約
活動在星期三至五(即25至27日）的開放時間為下午1時至晚上9時，不分場次，市民毋須預先登記可免費入場。在周六及周日（即28及29日)，為了確保入場人士的體驗，入場安排將採取預約制，公眾須透過MTR Mobile預先預約，每日設有的兩個場次，分別為上午10時至下午3時，及下午4時至晚上9時，名額有限，先到先得。